إجراء من "طرق دبي" لتسهيل تنقُّل المستخدمين من وإلى مطار دبي

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه بهدف تسهيل تنقل المستخدمين من وإلى مطار دبي الدولي، قررت الهيئة تمديد ساعات عمل مترو دبي يومي الأربعاء والخميس 1 و2 مايو 2024، من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 5:00 صباح اليوم التالي.

وأوضحت الهيئة أن القطارات ستنطلق من محطة سنتربوينت وستتوقف في المحطات التالية فقط، محطة طيران الإمارات، محطة المطار مبنى رقم 1، محطة المطار مبنى رقم 3، ومحطة جي جي كو.

ودعت الهيئة المستخدمين إلى تفقّد رصيد نول قبل الانطلاق (15 درهماً الحد الأدنى)، موضحة أنها ستوفر مركبات الأجرة في محطتي سنتربوينت وجي جي كو لتسهيل تنقل الركّاب بسهولة إلى وجهاتهم بعد النزول من المترو.