كيف تحصل على تأشيرة "الترانزيت" في الإمارات؟

أفادت الحكومة الرقمية أن دولة الإمارات تصدر نوعين من تأشيرات الترانزيت، هي تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة وهي مجانية من غير رسوم، وأخرى لمدة 96 ساعة مقابل 50 درهما فقط.

وذكرت في تقرير لها أن تأشيرات الترانزيت تُنسق فقط من قبل شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، ويتوجب على الزائر التقدم بطلب التأشيرة والحصول عليها قبل القدوم والدخول إلى الدولة، ولا يمكن تمديد أو تجديد تأشيرة الترانزيت بنوعيها.

وحول من يحتاج لتقديم طلب لتأشيرة الترانزيت، أوضح التقرير أنه قبل التقدم بطلب تأشيرة العبور، تذكر أنك لا تحتاج إليها إن كنت من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول، أو تتمتع بصلاحية دخول بدون تأشيرة إلى دولة الإمارات.

كيفية التقديم

وأنه يمكن فقط لشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات ترتيب الحصول على تأشيرة العبور الخاصة بك قبل رحلتك، وإن كانت رحلتك من خلال إحدى وكالات السفر، يمكن للوكالة أيضًا أن تساعدك في الحصول على التأشيرة من خلال شركة الطيران المرتبطة بها.

وأشارت الحكومة الرقمية إلى أنه يمكن لوكلاء شركات الطيران الوطنية التقدم بطلبات تأشيرات الترانزيت لعملائهم من المسافرين من خلال القنوات الذكية للإقامة والجنسية ( (E-channelsالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو التطبيق الذكي (UAEICP) على منصتي أبل

و أندرويد، أو عبر كافة القنوات الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

مدة التأشيرة

وذكرت أن تأشيرات الترانزيت تصدر على نوعين، ولمدة محددة لكل منها وهما: تأشيرة لمدة 48 ساعة والأخرى لمدة 96 ساعة. وللعلم فأنه في حالة التقديم على تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة لا يمكن تمديدها من 48 إلى 96 ساعة.

تأشيرة 48 ساعة

ولفتت إلى أن تأشيرة الترانزيت تصدر لمدة 48 ساعة مجاناً لسياح الترانزيت المارين عبر الدولة في رحلة متواصلة إلى وجهة أخرى، ولكي تتمكن من التجول داخل دولة الإمارات، عليك التنسيق مقدماُ مع الخطوط الجوية التي تسافر على متنها وتقديم طلب تأشيرة عبور قبل الوصول إلى دولة الإمارات، وتكون صلاحية تأشيرة الترانزيت 48 ساعة قبل الدخول إلى الدولة، وعلى الزائر مغادرة أراضي دولة الإمارات خلال 48 ساعة من الوصول.

وللتمكن من الحصول على التأشيرة، يجب أن يتوفر التالي : أن لا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ثلاثة شهور قبل الدخول إلى دولة الإمارات

توفير صورة شخصية بخلفية بيضاء، أن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته، أن يكون المسافر متجهاً الى بلد أخر غير البلد التي قدم منها.

تأشيرة 96 ساعة

وبينت أن تأشيرة الترانزيت لمدة 96 ساعة تصدر لسياح الترانزيت المارين عبر الدولة في رحلة متواصلة إلى وجهة أخرى، ولكي تتمكن من التجول داخل دولة الإمارات، عليك التنسيق مقدماُ مع الخطوط الجوية التي تسافر على متنها وتقديم طلب تأشيرة عبور قبل الوصول إلى دولة الإمارات، وتكون صلاحية تأشيرة الترانزيت 96 ساعة قبل الدخول إلى الدولة، وعلى الزائر مغادرة أراضي دولة الإمارات خلال 96 ساعة من تاريخ الوصول.

للتمكن من الحصول على التأشيرة، يجب أن يتوفر التالي: أن لا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ستة شهور قبل الدخول إلى دولة الإمارات، توفير صورة شخصية خلفية بيضاء، أن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته أن يكون المسافر متجهاً الى بلد أخر غير البلد التي قدم منها.

ونبهت إلى أنه يتم تحصيل رسم مغادرة بقيمة (30) درهما عن كل مسافر عبر المنافذ البحرية والبرية باستثناء المسافرين من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والقادمون للدولة بواسطة العبارات السياحية عبر المنافذ البحرية.

ولا يجوز لأي جهة اتحادية، محلية أو خاصة فرض رسوم إضافية على تأشيرة الترانزيت.