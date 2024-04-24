إعادة فتح جميع الطرق المتأثرة بالحالة الجوية في الشارقة

أكد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة إعادة فتح جميع الطرق التي كانت عالقة بمدينة الشارقة وعليه تم إزالة خيمة التبرعات بجانب مسجد الملك فيصل بعد عودة الحياة لطبيعتها علماً أن جميع قنوات التبرعات الرسمية مفتوحة عبر منافذها المعلن عنها من الجهات الحكومية.

وثمن الفريق جهود جميع المؤسسات والأفراد الذين سارعوا بتلبية النداء الإنساني وقدموا التبرعات في الخيمة للمتضررين.