حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة «دبي لرعاية النساء والأطفال»

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (19) لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، برئاسة أحمد درويش القامة المهيري.

ووفقاً للقرار، يضم مجلس إدارة المؤسسة في عضويته الدكتورة منى عيسى البحر، نائباً للرئيس، والأعضاء: حصة عبدالرحمن تهلك، ومحمد علي رستم، وخالد يحيى الحوسني، وسلطان عبدالحميد الجمال، ومدير عام المؤسسة.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.