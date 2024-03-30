«الإمارات للطعام» يوزع 20 ألف وجبة إفطار وسحور

نفذ بنك الإمارات للطعام، التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع شركة «تايا آرت برودكشن»، برنامج «طبخة الألف»، وجرى من خلاله تحضير وتوزيع أكثر من 20 ألف وجبة إفطار وسحور في منطقة حتا وزعبيل بدبي، وسط مشاركة أكثر من 30 متطوعاً، أسهموا في مراحل التحضير والطهي والتعبئة والتغليف، وذلك ضمن مبادرات البنك لتوفير خمسة ملايين وجبة، وتوزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.

وهدف البرنامج إلى جمع نخبة من الطهاة الإماراتيين والمقيمين، لتحضير وجبات الطعام والتبرع بها إلى البنك.

وقالت رئيسة الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، منال بن يعروف، إن البنك ملتزم مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات حملته المجتمعية الوطنية الكبرى من نوعها لشهر رمضان المبارك، وتوفير وجبات غذائية، وإطعام أكثر من نصف مليون أسرة، وما يزيد على ثلاثة ملايين عامل، بما يدعم رسالته وأهدافه وتطلعاته في إدارة فائض الطعام، والحدّ من هدره، وترسيخ مجالات العمل الخيري والاجتماعي والإنساني في دولة الإمارات.

من جانبه، قال مدير برنامج «طبخة الألف»، إبراهيم علي خادم، إن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في منطقة حتا على مدار ثلاثة أيام متواصلة، جرى من خلالها تقديم أكثر من 8700 وجبة، ثم انتقل في جولتيه الثانية والثالثة إلى حديقة زعبيل بدبي، ليتجاوز معدل التوزيع 12 ألف وجبة فطور وسحور، وذلك وسط جو من التعاون المجتمعي والألفة، وبمشاركة أفضل الطهاة المواطنين والمقيمين.