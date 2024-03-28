محمد بن راشد: مسيرة الخير مستمرة وعزيمتنا في العمل الإنساني راسخة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة الخير مستمرة والعزيمة في العمل الإنساني راسخة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «شهدت اليوم الحفل السنوي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، واطلعنا على التقرير السنوي لأعمال المؤسسة».

وأضاف سموه: «إجمالي الإنفاق خلال عام بلغ 1.8 مليار درهم، وعدد المستفيدين من برامج المؤسسة 111 مليون شخص في 105 دول».

وتابع سموه: «مسيرة الخير مستمرة وعزيمتنا في العمل الإنساني راسخة، وبلادنا ستظل منارة للخير والعطاء بإذن الله».