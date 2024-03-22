«ديليفرو» تتيح لمستخدمي تطبيقها التبرع لـ «وقف الأم»

أعلنت شركة «ديليفرو» عن مساهمتها في حملة «وقف الأم»، بحيث تتيح الشركة لمستخدمي تطبيقها دعم الحملة من خلال صفحة خاصة للتبرعات.

ويمكن لمستخدمي تطبيق «ديليفرو»، المتوافر عبر متاجر: «غوغل بلاي» و«آبل ستور» و«هواوي»، اتباع خطوات بسيطة للتبرع؛ بدءاً من 10 دراهم و20 و50 و100 و200، و300، و400 و500 درهم، لدعم الحملة.

وقال المدير العام لشركة «ديليفرو» في منطقة الشرق الأوسط، أنيس حرب: «يشرفنا أن نحظى بمثل هذه الفرصة لتشجيع عملائنا على دعم حملة (وقف الأم)، والتي تجسد رسالة دولة الإمارات الإنسانية ودورها الرائد في العمل الخيري وتمكين المجتمعات الأكثر احتياجاً من بناء حياة أفضل».

وأكد أن حملة «وقف الأم» تحمل الكثير من القيم الإنسانية والخيرية، وتعبّر في الوقت نفسه عن رؤية سديدة في تأكيد دور الأم العظيم في المجتمع وجهودها في تزويد أبنائها بالمعارف الجوهرية التي يحتاجون إليها.