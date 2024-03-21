"إقامة دبي" تستقبل زوار الدولة بختم "رمضان في دبي"

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي - في إطار مشاركتها في حملة رمضان في دبي -.. مبادرتين جديدتين للترحيب بزوار دبي والمسافرين القادمين إليها خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال ضباط الصف الأمامي حيث سيتم استقبال المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بختم خاص يحمل شعار حملة "رمضان في دبي" وبطاقة "تواصل بسعادة" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".

ويأتي إطلاق هاتين المبادرتين ضمن حملة "رمضان في دبي" التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ويشرف على تنسيق مبادراتها وفعالياتها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في الإمارة، لإبراز المظاهر الاحتفالية التي تتزين بها الإمارة احتفالاً بحلول الشهر الفضيل بكل ما تحمله المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وذلك تحت مظلة واحدة من خلال الحملة، بما يضمن أعلى مستويات التنسيق، ويكفل تسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للمدينة على مدار أيام شهر رمضان المبارك.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إطلاق "إقامة دبي" لمبادرتين ضمن مشاركتها في حملة "رمضان في دبي" هدفه إبراز مظاهر استقبال إمارة دبي شهر رمضان المبارك، وتحقيق سعادة الزوار، بما يضمن نقل رسالة وقيم الشهر الفضيل لجميع الزوار بأسلوب حضاري ومبدع.

وقال سعادته إن هذه المبادرة تتناغم مع حرص دبي الدائم على الترحيب بزوارها بأسلوب فريد يعكس طابعها المميز كمدينة الإبداع والمبدعين، مؤكداً أن "إقامة دبي" لا تدخر جهداً في تعزيز تجربة الزوار والترحيب بالمسافرين بأسلوب يتناسب مع المكانة العالمية لمدينة دبي، وسعيها أن تكون المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وأضاف سعادة الفريق محمد المري أن المبادرتين تعكسان جهود "إقامة دبي" المستمرة نحو تعزيز تجربة الزائر والمسافر عبر مختلف منافذ دبي الجوية والبرية والبحرية، وبما يعكس التزامها بتقديم أفضل الممارسات وأعلى معايير الخدمات والتجارب المميزة لضيوف وزوار الدولة، وكذلك جميع المسافرين من مواطني الدولة والمقيمين فيها، وضمان استقبال زوار دبي في هذه الفترة من السنة بروح رمضانية مميزة وبأسلوب مبدع يحاكي مكانة دبي كمركز للإبداع في المنطقة.

وأوضح أن المبادرات المجتمعية للإدارة العامة تأتي في إطار مساعيها المستمرة لترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، وتعكس التزام الإمارة بتقديم تجارب فريدة، تمنح الزائر أفضل انطباعات ممكنة منذ لحظة وصوله وحتى مغادرته حاملاً ذكريات لا تنسى.

وبدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بختم جوازات القادمين إلى الدولة بشعار حملة "رمضان في دبي"، وهو من تصميم "براند دبي"، وقامت الإدارة العامة بإهداء الزوار بطاقة "تواصل بسعادة " بالتعاون مع شركة "دو"، ورمز الاستجابة السريعة "Q Code" الذي يمكن من خلال مسحه بالهاتف الذكي للحصول على دليل فعاليات "رمضان في دبي" من إعداد "براند دبي"، وذلك بهدف تعزيز روح الضيافة والترحيب بالزوار وتقديم تجربة فريدة لهم خلال شهر الخير والبركة، تعكس مكانة إمارة دبي وتميزها في استقبال زوارها من مختلف أنحاء العالم، خاصة خلال الشهر الفضيل.

يذكر أن حملة #رمضان_في_دبي تتضمن العديد من المظاهر الاحتفالية بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص علاوة على المشاركة المجتمعية، طوال شهر رمضان المبارك، وضمن مختلف ربوع دبي وذلك احتفاءً بالشهر الفضيل، ويمكن الحصول على دليل "فعاليات #رمضان في دبي" من خلال الرابط: https://dubaidestinations.ae/guides/PDF/Ramadan_Events_in_Dubai.pdf.