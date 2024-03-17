«الشارقة الخيرية» تنتهي من توزيع «السلة الرمضانية»

انتهت جمعية الشارقة الخيرية من توزيع مستحقات مشروع «السلة الرمضانية»، الذي يأتي ضمن مشروعات حملتها الرمضانية «جود»، ويستهدف مساعدة الأسر المتعففة على توفير المؤن الرمضانية والاحتياجات الأساسية طوال شهر رمضان المبارك.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، إن «فرق العمل من موظفي الجمعية ومتطوّعيها المكلفين من قِبل اللجنة العليا للحملة الرمضانية، انتهوا من توزيع مخصصات (السلة الرمضانية)، حيث تم توفير محتويات (السلة) بالتعاون مع المنافذ التجارية المتعاونة».

وأضاف أن «الجمعية وفرت (السلة) لما يقارب من 25 ألف مستفيد، في حين كان الإقبال من قِبل المُحسنين على التبرع للمشروع شديداً، حيث تمكنت الجمعية من توسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى 50 ألف مستفيد من حصيلة توزيع 10 آلاف سلة، تتضمن أصنافاً عدة من المواد الغذائية الأساسية».

وأشار بن خادم إلى أن «التوزيع استمر بشكل يومي في جميع مناطق إمارة الشارقة، من خلال الإدارات الفرعية في المنطقة الوسطى بالبطائح والمدام والذيد، إلى جانب المنطقة الشرقية، كما شملت عملية التوزيع المؤسسات الخدمية المتعاونة».

ولفت إلى أهمية مشروع «السلة الرمضانية» في تحقيق أعلى مستويات الرعاية والمساندة للمستحقين، والتأكيد على نشر ثقافة التطوّع والعمل الإنساني في المجتمع، ما يدعم قيم التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، ويزيد من تعاضده، وينشر البهجة في نفوس الشرائح المستحقة.