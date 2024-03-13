شرطة أبوظبي تحذر السائقين من السرعة للحاق بموعد الإفطار

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى التخطيط الجيد لرحلاتهم بالمركبة خلال فترة الصيام، وذلك من خلال الذهاب إلى وجهاتهم قبل وقت كافٍ من موعد الإفطار، والتقيد أثناء القيادة بالسرعات المحددة على الطرق.

وأكدت أهمية احترام سائقي المركبات خطوط المشاة، والانتباه إلى عدم تجاوز الإشارة الحمراء، تعزيزاً لسلامتهم وسلامة مرافقيهم ومستخدمي الطريق، محذرة السائقين من السرعة للحاق بموعد الإفطار.

ورصدت دوريات الشرطة، خلال أشهر رمضان الماضية، مشاهد وسلوكيات سلبية يرتكبها بعض السائقين على الطرق، أبرزها السرعة الزائدة من أجل اللحاق بأذان المغرب، وعدم الانتباه والتركيز بسبب قلة النوم، والوقوف العشوائي للمركبات حول المساجد والمحال التجارية.

وقال سائقون لـ«الإمارات اليوم»، إن قلة ساعات النوم والسهر وتغيّر عادات الأكل خلال الشهر الفضيل، تشكل تحدياً بالنسبة لبعضهم أثناء قيادة المركبة في فترة الصيام، إذ ينخفض مستوى التركيز والانتباه لمخاطر الطريق، لافتين إلى أنهم رصدوا سلوكيات متهورة يرتكبها البعض بسبب ذلك، منها الانحراف المفاجئ بالمركبة، وتغيير المسار بشكل خطأ، والسرعة للحاق بموعد الإفطار، فضلاً عن الوقوف العشوائي أمام المحال التجارية خصوصاً خلال الساعة الأخيرة قبل موعد الإفطار.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية أخذ السائقين التدابير الوقائية، والسلوكيات الإيجابية، التي تعزز أمن وسلامة مستخدمي الطريق خلال شهر رمضان، داعية السائقين إلى تعزيز الإيجابية خلال شهر رمضان، وعدم التسبب في عرقلة حركة السير والمرور بالوقوف العشوائي للمركبات على الطرق، وعدم إغلاق مداخل المواقف ومخارجها، وإعاقة حركة سير المركبات بالوقوف خلفها أمام المساجد أثناء صلاة التراويح.

وأطلقت شرطة أبوظبي، أخيراً، حملة توعية رمضانية شاملة بعنوان «شهرنا.. طاعة والتزام»، تتناول فيها موضوعات وقضايا تغطي مختلف السلوكيات المجتمعية، والأمنية، والمرورية، التي غالباً تتزايد في شهر رمضان، مثل قيادة المركبات بسرعة وتهور، وعدم التركيز، خصوصاً قبل موعد الإفطار، والازدحام المروري بالقرب من المساجد، أثناء أوقات الصلاة والذي يتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، إضافة إلى تناول عدد من الظواهر المجتمعية السلبية، مثل «التسول»، واستغلال بعض الأشخاص المجهولين سلباً للأجواء الرمضانية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة بشرطة أبوظبي للجمهور وكيفية الاستفادة منها.

واستقبلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي شهر رمضان، بخطة أمنية شاملة، لتعزيز أمن وسلامة المجتمع خلال الشهر الفضيل، ضمن الإصدار الرابع لحملتها التوعوية الرمضانية الشاملة «شهرنا.. طاعة والتزام» وتحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى استدامة الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، وحرصها على أمن الطرق في الإمارة.

وتركز الحملة على تكثيف الجهود الشرطية والأمنية، لتعزيز السلامة لمستخدمي الطرق، ومواجهة الظواهر غير الحضارية، مثل التسول، وعدم الالتزام بالقواعد المرورية حول المساجد خلال الشهر المبارك، وتوفير الانسيابية على الطرق وحول المساجد «أثناء صلاة التراويح» خلال الشهر الفضيل.

مواعيد سير الشاحنات والحافلات

غيّرت شرطة أبوظبي مواعيد سير الشاحنات وحافلات نقل العمال (50 راكباً وأكثر) وإيقاف حركتها على الطرق بإمارة أبوظبي خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، في شهر رمضان.

وتبدأ فترة تطبيق قرار المنع بأوقات الذروة الصباحية للشاحنات من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الـ10 صباحاً في مدن أبوظبي والعين، أما أوقات الذروة المسائية للشاحنات فهي من الساعة الثانية مساء إلى الساعة الرابعة مساء لمدينة أبوظبي والعين.