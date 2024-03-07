تبدأ اليوم وتصل ذروتها "السبت".. "الأرصاد" يعلن ملخص الحالة الجوية التي تشهدها الدولة

أعلن المركز الوطني للأرصاد ملخص الحالة الجوية الجديدة التي تشهدها الدولة اعتباراً من اليوم وحتى الإثنين المقبل، منوهاً إلى أن الدولة تشهد تزايداً تدريجياً في السحب على المناطق الجنوبية و الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، من آخر ليل الخميس إلى بعد ظهر غدٍ الجمعة.

وتوقّع المركز استمرار تزايد السحب على أغلب مناطق الدولة ويتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد وسقوط البرد مع رياح قوية من مساء وليل الجمعة إلى مساء يوم السبت الذي يشهد ذروة الحالة الجوية.

وأشار إلى أن يوم الأحد المقبل تستمر فرصة سقوط الأمطار خاصة على المناطق الشرقية والشمالية تكون غزيرة إلى متوسطة، لافتاً إلى أنه اعتباراً من مساء الأحد تقل تدريجياً كميات السحب والأمطار ، على أن يشهد يوم الإثنين فرصة تشكل الضباب، دون فرصة لسقوط الأمطار.