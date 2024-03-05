فواكه

لاحظ مرتادون لسوق شيص للخضراوات والفواكه في الشارقة، بيع بعض المحال فواكه غير صالحة، خصوصاً الحمضيات، داعين إلى تكثيف حملات الرقابة على تلك المحال، حفاظاً على الصحة والسلامة الغذائية.

«سكوترات»

يعاني سكان في منطقة الخالدية بأبوظبي، قيادة البعض درّاجات كهربائية (سكوترات) على طرق عامة من دون الالتزام بإجراءات السلامة وأنظمة المرور، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، ويربك حركة المرور. وطالبوا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعلاج هذه السلوكيات، حرصاً على سلامة الجميع.

أسعار

شكا سائقون ارتفاع أسعار منتجات غذائية واستهلاكية في محال تجارية على طرق خارجية، بشكل مبالغ فيه، مقارنة بأسعارها داخل الأسواق، حيث يصل فارق أسعار بعض المنتجات إلى 100%، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر، وإيجاد حلول تحافظ على مصالح البائعين والمستهلكين في الوقت ذاته.

تخفيضات

لاحظ متسوقون في عجمان أن محال تجارية ومراكز تسوق بدأت طرح تخفيضات سعرية على بعض السلع الغذائية، وذلك تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان، لكنهم طالبوا الجهات المعنية بإلزام تلك المحال بكتابة بلد المنشأ على السلع الغذائية التي تشملها العروض.

بصل

شكا متسوقون في عجمان، ما وصفوه بـ«الارتفاع الكبير في سعر البصل»، إذ وصل سعر الكيلوغرام في بعض المحال التجارية إلى ثمانية دراهم، مشيرين إلى أن سعره في السابق كان لا يتعدى ثلاثة دراهم.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502630666.

sekeek@emaratalyoum.com