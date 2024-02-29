محمد بن راشد: سيواصل العالم بإذن الله تقديره لدولة الإمارات ومسيرتها الاستثنائية

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، التقدير العالمي لدولة الإمارات يترسخ كل يوم .. ووصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر للقوة الناعمة العالمي والذي يشمل 193 دولة وعبر استطلاع آراء 170 ألف متخصص يؤكد هذا التقدير .

وأضاف سموه قائلاً "الدولة أيضاً هي الأولى إقليميًا في مؤشر القوة الناعمة العالمي والأولى إقليمياً في التقدير الدولي للقيادات، والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية الدولية حسب التقرير . والثالث عالمياً في الكرم والعطاء والثالث عالمياً في فرص نموها المستقبلي".

واختتم سموه قائلاً "آلاف فرق العمل في كافة المجالات تواصل الليل بالنهار لتحقيق كل ذلك … تقديرنا للجميع .. وسيواصل العالم بإذن الله تقديره لدولة الإمارات ومسيرتها الاستثنائية".