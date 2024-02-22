4 فئات مؤهلة لتصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا

أطلقت المملكة المتحدة، أخيراً، برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ETA) ، لمواطني الدولة، حيث تم إعفاءهم من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، وبدأ التقديم عليه مطلع الشهر الجاري، وأصبح بإمكان المواطنين الراغبين في زيارة بريطانيا، السفر فعلياً بموجب هذا التصريح اعتباراً من أمس 22 فبراير.

ويصدر تصريح السفر الإلكتروني في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى، وإمكانية السفر إلى المملكة لعدد غير محدود من الزيارات خلال هذه الفترة، ولمدة إقامة لا تتجاوز الستة أشهر للزيارة الواحدة.

وأوضحت سفارة الإمارات في لندن، أن هناك أربع فئات مؤهلة للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، هي: الزائرون الذين لم يحصلوا على أي نوع من الإقامة في المملكة المتحدة قبل سفرهم، الزائرون القادمون إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر بغرض السياحة أو زيارة العائلة أو الأصدقاء أو العمل أو الدراسة لفترة قصيرة، الزائرون القادمون إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بموجب تأشيرة رواد العمل الإبداعي، الزائرون المسافرون عبر المملكة المتحدة.

وحول آلية التقديم على تصريح السفر الإلكتروني إلى المملكة المتحدة، أفادت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس)، بأن هناك أربع خطوات لتقديم الطلب، وذلك عبر تطبيق (UK ETA) أو على (GOV.UK) ، وتبدأ بتقديم بيانات الاتصال بالمسافرين، وجوازات سفرهم، وصور شخصية صالحة، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة، ثم دفع رسوم الطلب، وتبلغ 10 جنيهات إسترلينية، ويتم الرد على الطلب في غضون ثلاثة أيام عمل، مشيرة إلى أن تصريح السفر الإلكتروني صالح لسفرات غير محدودة إلى المملكة المتحدة على مدى عامين أو إلى حين انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما أقرب.

وقال سفير الدولة لدى المملكة المتحدة منصور أبوالهول، في تصريح عبر حساب السفارة على منصة (إكس)، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز الروابط الشعبية، بما يحقق تبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الأفكار عبر مجموعة من المجالات، منها الثقافية والعلمية والسياسية، وتمثل هذه الإجراءات المبسطة، بداية عهد جديد في العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

واحتفظ جواز السفر الإماراتي خلال عام 2024 بالمركز الأول منفرداً، كونه أقوى جواز سفر في العالم، وفق مؤشر «باسبورت إندكس»، التابع لشركة «آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية»، الذي يُعدّ نظاماً تفاعلياً، يختصّ بتصنيف قوة جوازات السفر لـ198 دولة حول العالم.

ووفقاً للمؤشر العالمي يُمكّن الجواز الإماراتي حامله حالياً من السفر إلى 179 دولة من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، تشمل 127 دولة من دون تأشيرة، و45 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول، وسبع دول عبر نظام (ETA)، فيما يتطلب دخول 19 دولة تأشيرة مسبقة.

واستحوذت دولة الإمارات على لقب «أقوى جواز سفر في العالم»، منذ الأول من ديسمبر 2018 «عام زايد»، وبالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ47، وبعد أزمة «كوفيد-19» عاد الجواز الإماراتي مجدداً في عام 2021 إلى المركز نفسه، وعزّز وجوده في هذا المركز حتى الآن، إذ تميز جواز السفر الإماراتي بتقليص عدد الدول التي تتطلب تأشيرة مسبقة إلى 18 دولة حول العالم، ما يمثل أقل من 10% من الدول. ولا تقتصر العائدات الإيجابية لسهولة التنقل على تمكين مواطني دولة الإمارات من التنقل بحرية بغرض السياحة أو التعليم أو العلاج، بل تشمل أيضاً عائدات اقتصادية وتنموية وحتى إنسانية، من خلال تسهيل التبادل التجاري، والاستثمار الاقتصادي للأفراد والمؤسسات.