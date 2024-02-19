7.2 ملايين مستخدم للهوية الرقمية بالإمارات في 2023

أكد مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس ماجد سلطان المسمار، أن الهوية الرقمية أحدثت نقلة نوعية في رحلة التحول الرقمي على المستوى الوطني، وسهّلت على المستخدمين الوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى تقديم أوراق أو التوقيع على مستندات.

وقال، إن عدد مستخدمي الهوية الرقمية ازداد بشكل كبير من 4.6 ملايين في 2022 إلى 7.2 ملايين مستخدم في 2023، بارتفاع 57%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قابلة للزيادة في 2024، خاصة مع ربط الهوية الرقمية مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك إمكانية تسجيل الزوار في الهوية الرقمية للحصول على الخدمات المتعلقة بهم. وأضاف، أن الهوية الرقمية تتيح 35 نوعاً من المستندات الرقمية الموثوقة، وقد أصدرت للمستخدمين ما يصل إلى 8.8 ملايين مستند رقمي موثوق، لافتاً إلى أن منصة التحقق الرقمي تتيح للمستخدم إمكانية التحقق من المستندات رقمياً، والتأكد من موثوقيتها، وقد وفرت المنصة خدمة التحقق الرقمي لأكثر من 230 ألف مستند، وتتيح للمستخدم كذلك التحقق من مصدر وصلاحية المستند، وتتيح لجهة الخدمة التحقق من صحة المستند.

وذكر أن «البوابة الرسمية لحكومة الإمارات U.ae بمثابة واجهة الحضور الرسمي لحكومة دولة الإمارات، والمرجع الرئيس للمعلومات والخدمات الحكومية، حيث واكبت العديد من المراحل وصولاً إلى ما هي عليه اليوم كمرجع لكل من يبحث عن المعلومات أو يشاء الحصول على أي خدمة من خدمات الحكومة من دولة الإمارات».

وأضاف «أنه مع إطلاق النسخة الجديدة من البوابة، وتحقيق متطلبات الأمم المتحدة من توفير معلومات وإشراك المستخدمين في تصميم الخدمات، ارتفع عدد مستخدمي البوابة من مليون ونصف المليون سنوياً في عام 2017، حتى وصل إلى نحو 17.5 مليون مستخدم في 2023. وارتفع عدد المشاهدات من 3.7 ملايين إلى 41.6 مليون مشاهدة، كما ارتفع عدد الزيارات من مليونين إلى 27.3 مليون زيارة».

وتابع أن «الهيئة وظّفت مؤخراً تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر خدمة (اسألنا) أو (U-Ask)، المتوافرة بلغات عدة، وهي تقدم للمتعامل معلومات دقيقة عن كل الخدمات والسياسات التي يبحث عنها في البوابة، وتمثل هذه الخدمة مرحلة أولى ضمن مشروع متعدد المراحل لتوظيف الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الكفاءة وتحسين رحلة المتعاملين وزيادة سعادتهم».

وقال: «إننا نعمل وفق رؤية (نحن الإمارات 2031) التي تهدف إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمستقبل دولة الإمارات إلى واقع ملموس والعمل على تحقيقها بالتعاون بين كل المؤسسات في دولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الـ50». وأضاف: «نعمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يضمن بقاء دولة الإمارات في ريادة الركب، من حيث التحول الرقمي».

ماجد المسمار:

• الهوية الرقمية أصدرت للمستخدمين 8.8 ملايين مستند موثوق.

• 17.5 مليون مستخدم للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات U.ae في 2023.