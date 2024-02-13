رفع درجة الاستعداد والجاهزية في مدينة العين

واصلت بلدية مدينة العين جهودها لاستيعاب تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها الدولة عامة، ومدينة العين خصوصاً من خلال خطة استباقية، تتمثل في رفع درجة الاستعداد والجاهزية، وإعداد الفرق الميدانية والموارد، وتعزيز كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في الشوارع والأنفاق بالمدينة.

وتأتي هذه الجهود والخطط لضمان انسيابية المياه خلال تساقط الأمطار الغزيرة والبَرد، والحد من مخاطر تجمعها، وتوفير الآليات والمعدات للتعامل مع حالات الطوارئ، إضافة إلى تفعيل خطة التواصل الداخلية والخارجية مع الجهات القيادية والمساندة، وتسخير جميع إمكاناتها البشرية والمادية، والتعامل السريع مع البلاغات الطارئة، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع. ووفرت البلدية مجموعة من المضخات والمعدات الآلية، التي تشمل معدات ثقيلة وصهاريج ومكائن سحب المياه موزعة على 21 موقعاً تغطي جميع المناطق الرئيسة في مدينة العين. وتضمنت الاستعدادات فتح وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق التي تتأثر بارتفاع منسوب الأمطار خلال الحالة الجوية. كما خصصت البلدية فرقاً للاستجابة، تضمنت مهندسين وفرق الصيانة الطارئة ومراقبين والعمالة المساعدة والسائقين، حيث تعمل هذه الفرق على مدار الساعة، إضافة إلى خط الاستجابة من خلال مركز الاتصال على الرقم 993 لتلقي بلاغات الجمهور على مدار الساعة والتي تشمل تجمعات المياه وسقوط الأشجار إلى جانب انقطاع الإنارة في بعض الطرق الخارجية، والتي تتعامل معها فرق العمل بكل حرفية حسب خطة الاستجابة المعتمدة من خلال توفير المعدات والاحتياجات اللازمة، لمعالجة هذه البلاغات لتبلغ نسبة التعافي 100%.