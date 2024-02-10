حمدان بن محمد يهنئ بمناسبة السنة الصينية الجديدة

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قيادة وحكومة والشعب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": من دبي نبارك للقيادة والحكومة والشعب الصيني الصديق بمناسبة السنة الصينية الجديدة، ونتمنى أن تكون سنة خير على الجميع ... تجمعنا بالصين علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، ونتطلع لترسيخ تلك العلاقات خلال المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في ظل رؤية مشتركة تقوم على تعزيز الاستقرار والازدهار العالمي.