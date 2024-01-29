حملة "أجمل شتاء في العالم" تُبرز معالم الجذب السياحي في الإمارات عبر موقعها الإلكتروني

تستعرض حملة أجمل شتاء في العالم، التي تنفذها وزارة الاقتصاد بدعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات وبالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، أبرز وجهات ومعالم الجذب السياحي في دولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني، الذي يقدم لزواره تجربة تفاعلية سلسة، ويدعم رحلتهم في استكشاف المواقع والوجهات الفريدة والمتعددة التي تزخر بها إمارات الدولة.

ويضم الموقع الإلكتروني للحملة أكثر من 290 وجهة سياحية في جميع أنحاء الإمارات، مع تقديم معلومات وافية عن كل وجهة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن للزوار المحليين والسياح من خارج الدولة الاستمتاع بتجارب سياحية استثنائية.

ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط: https://worldscoolestwinter.ae/ar، والذي يأتي في إطار سعي النسخة الرابعة من الحملة لتنشيط ودعم السياحة داخل دولة الإمارات، واستقطاب السياح من حول العالم، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة في فصل الشتاء وبكل مقوّمات الجذب التي توفرها الدولة.

وتحمل "حملة أجمل شتاء في العالم" في نسختها الرابعة شعار "قصص لا تنسى"، حيث تتيح الحملة من خلال اتساعها وشمولها مناطق الدولة كافة، باقة واسعة من الخيارات التي تنسجم مع اهتمامات وأذواق جميع الزوار والسياح، ليحتفظوا بصور وذكريات لا تنسى عن أرض الإمارات.

ويتيح الموقع الإلكتروني لحملة "أجمل شتاء في العالم" لزواره تصفح أقسامه المختلفة بكل سهولة، حيث يبرز الموقع جواهر الإمارات المخفية، وأكثر الأماكن جذباً، ومواقع التخييم والمغامرة والتشويق، ومسارات المشي الجبلية والدراجات الهوائية، وأفضل الجزر في الإمارات، كما يسلط الضوء على أجمل الشواطئ والحدائق الترفيهية في إمارات الدولة، إضافة إلى أبرز المتاحف والمواقع التراثية والأسواق الشعبية وأماكن وأنشطة الأطفال.

جواهر الإمارات المخفية

ويستكشف الموقع الإلكتروني لحملة "أجمل شتاء في العالم" عدداً من جواهر الإمارات المخفية التي تتميز بطبيعة ساحرة ومعالم تاريخية وأثرية، ومنها بيت الحرفيين في قصر الحصن بأبوظبي، وواحة العين، ومنطقة الظفرة، ومحمية الوثبة للكثبان الأحفورية، وحديقة الزهور المعلقة في العين، وبحيرات القدرة في دبي، وبركة حتا السرية، ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، وبحيرة القمر الصحراوية في دبي، و"ذي فيو" في نخلة جميرا، إضافة إلى مركز خور كلباء لأشجار القرم، والقرية المدفونة في الشارقة، واستراحة السحب، وبيت الحكمة في الشارقة، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومركز مليحة للآثار، وقلعة ضاية في رأس الخيمة، ووادي العبادلة في الفجيرة، وواجهة الخور المائية في أم القيوين.

أكثر الأماكن جذباً

ويقدم الموقع لزواره مجموعة من الوجهات السياحية والمعالم الأكثر جذباً التي تضفي على شتائهم إحساساً لامثيل له، وأبرزها جامع الشيخ زايد في أبوظبي، وصرح زايد المؤسس، ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وقصر الوطن، ومنتزه قرم الجبيل في أبوظبي، ومركز الابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وبحيرة الحب في دبي، ومدينة إكسبو دبي، وحديقة عين مضب الكبريتية، ومنطقة حتا، وحي الفهيدي التاريخي، ومحمية الزوراء الطبيعية ومرسى عجمان، وقرية بساطة الصحراوية ووادي نقب في رأس الخيمة، وصير بني ياس، ومحمية وادي الوريعة في الفجيرة.

المغامرة والتشويق

ولمحبي المغامرة، يستعرض الموقع الإلكتروني لحملة أجمل شتاء في العالم عدداً من المواقع والأنشطة التي تضمن قدراً عالياً من التشويق، ومنها "ديب دايف دبي"، و"حتا وادي هب"، ورياضة الأودية في وادي شوكة، و"كلايم أبوظبي"، و"جبل جيس فلايت"، والغوص مع أسماك القرش في "دبي أكواريوم"، "وإكس لاين" في دبي مارينا، والتجديف في "كويست للمغامرة" في الزوراء في عجمان، وسباقات الهجن في مضمار التلة لسباق الهجن في عجمان، والرماية والألعاب الرياضية والمائية في نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، ومركز كايت بيتش أم القيوين، وجزيرة القرش وجزيرة صير بونعير وسكاي أدفنتشرز في الشارقة، إلى جانب ركوب الأمواج، والطيران الشراعي، والتزلج الهوائي، والطيران المروحي، ورياضة السكاي دايف، وتجربة سفاري الصحراء على الكثبان الرملية، والتزلج على الرمال، ورياضة الكاياك "التجديف" في جميع إمارات الدولة.

التخييم

ويبرز الموقع أفضل أماكن التخييم لقضاء أروع الأمسيات الشتوية، ومنها صحراء ليوا، ومخيم باب النجوم، وموقع بحيرة الوثبة للتخييم في أبوظبي، ومنطقتا البداير والفاية ومخيم مليحة وصخرة الأحفور ومدينة الذيد في الشارقة، ومنطقة حتا، ومخيم القدرة في دبي، وشاطئ العقة في الفجيرة، وجبال الحجر ومخيم بير جريلز للمستكشفين في رأس الخيمة، وشاطئ القرم في أم القيوين.

كما يقدم الموقع أفضل أماكن التخييم بالكرفات، وأبرزها مخيم حتا السياحي، و"حتا كارفان بارك"، وشاطئ جبل علي، وشاطئ الزوراء في عجمان، ومنتزه جبل حفيت الصحراوي، وشاطئ الظفرة.

مسارات المشي الجبلية

ويضيء موقع حملة أجمل شتاء في العالم على أبرز مسارات المشي الجبلية في الدولة، ومنها منطقة شوكة، وجبل جيس، وجبل المبرح في رأس الخيمة، وجبال حتا، ومسار صخرة الأحفور في مليحة، ومسار الرفيصة الجبلي في الشارقة، وجبل حفيت، ومسارات المشي في مصفوت ضمن سلسلة جبال الحجر في عجمان، وجبال مسافي، ووادي الطيبة في الفجيرة.

مسارات الدراجات الهوائية

ويستعرض الموقع أهم مسارات الدراجات الهوائية، وأبرزها مضمار الوثبة، ومضمار الكورنيش في أبوظبي، ومسار جزيرة الحديريات، ومضمار العين، ومسار حديقة مشرف في دبي، وحديقة الصفوح في دبي، وحديقة الصفيا في عجمان، ومسار ند الشبا، ومسار القدرة، ومركز مضمار حتا للدراجات الهوائية الجبلية.

أفضل الجزر

ويُعرف الموقع بأفضل الجزر في دولة الإمارات، ومنها جزر السعديات وياس ودلما واللؤلؤ في أبوظبي، ونخلة جميرا وجزيرة القمر في دبي، وجزيرة المرجان في رأس الخيمة، وجزر النور والقرش وصير بونعيرفي الشارقة، وجزيرة السينية في أم القيوين، وجزيرة سنوبي في الفجيرة.