"الهلال الأحمر الإماراتي" تشرف على مشروع إنشاء 1000 وحدة سكنية في سورية

ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، وبمتابعة مباشرة من الإدارة العليا للهيئة، تشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على مشروع إنشاء 1000 وحدة سكنية في الجمهورية العربية السورية، موزعة على سبعة مواقع.



ويتابع الوفد الإماراتي المتواجد في الموقع سير الأعمال بشكل مستمر، لضمان تسليم المشروع وفق الجدول الزمني والمواصفات المعتمدة، بالتعاون مع محافظة اللاذقية.