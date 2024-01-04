غسان سلامة: حرب غزة تضع المنطقة على مفترق طرق

استبعد العميد المؤسس لكلية باريس للشؤون الدولية، الدكتور غسان سلامة، تحول الحرب في قطاع غزة إلى صراع إقليمي شامل، معتبراً أن الأحداث التي جرت بعد السابع من أكتوبر الماضي أرغمت الولايات المتحدة على العودة إلى منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض سلامة خلال جلسة بعنوان «حالة العالم العربي سياسياً في 2024» ضمن «المنتدى الاستراتيجي العربي» في دبي، وأدارتها منتهى الرمحي الإعلامية في قناة «العربية»، الأوضاع الراهنة في العالم العربي وتوقعاته للمرحلة المقبلة.

وحول التطورات الفلسطينية، والحرب الحالية في قطاع غزة، رأى أن المنطقة تقف على مفترق طرق بين حرب استنزاف طويلة أو الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، مرجحاً الاحتمال الأول.

وقال: «يشير هبوط عدد القوات الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين بقطاع غزة، وأيضاً انخفاض عدد الصواريخ التي تطلقها حركة حماس على العمق الإسرائيلي، إلى أن الحرب تتجه إلى مرحلة استنزاف»، مستشهداً بعمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل في الأيام القليلة الماضية على الساحتين السورية واللبنانية.

وأضاف: «لا أعتقد أن الإيرانيين سيتدخلون في الحرب، والأمر ينطبق كذلك على (حزب الله)، والقرار قد اتُخذ بهذا الخصوص، حيث لا يمثل عدد هجمات (حزب الله) على إسرائيل سوى ثلث عدد الضربات الإسرائيلية الموجهة إلى الجنوب اللبناني، وهذا يضع (حزب الله) في حالة إحراج، حيث تتبع إيران والحزب سياسة عدم الرد، إلا في حال مهاجمتهما، وإن حدث ذلك فقد ينغمسان في الحرب، لكننا لم نصل بعد إلى هذا الوضع».

وعن تدخل الولايات المتحدة الأميركية في الأحداث الحالية في غزة، رأى سلامة أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم تكن لديه رغبة في العودة إلى الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة أرغمت بسبب الحرب الأخيرة على هذه العودة، خصوصاً مع المشكلات السياسية الداخلية الأميركية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما قد يؤثر في انتخاب الرئيس جو بايدن مرة أخرى.

وتابع: «سنرى عدداً من ردود الفعل غير المنتظمة، وليس تخطيطاً منظماً، فالإدارة الأميركية تتحرك من منطلق رد الفعل، مثل إرسالها حاملة طائرات وصواريخ إلى المنطقة، وتقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، بعد تعرض إسرائيل للهجوم»، واصفاً ذلك بأنه «رد فعل لطرف مغتاظ أرغم على التدخل».

وحول الأوضاع التي يشهدها السودان، دعا إلى المصالحة بين مختلف مكونات الشعب السوداني، وقال: «هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة».

• الأحداث التي جرت بعد السابع من أكتوبر الماضي أرغمت الولايات المتحدة على العودة إلى منطقة الشرق الأوسط.