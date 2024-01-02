"جدول فعاليات دبي" يضم باقة من الفعاليات الفنية والرياضية خلال يناير

كشف جدول فعاليات دبي - المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة - عن باقة متنوعة من الفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية والاجتماعية والرياضية لسكان وزوار دبي بالتزامن مع بداية العام الجديد.

وتتضمن أبرز الفعاليات خلال شهر يناير 2024 "مهرجان القوز للفنون" و"بطولة دبي ديزرت كلاسيك" السنوية وعرضاً كوميدياً للفنان مايكل ماكنتاير و العودة المنتظرة لحفلات النجم إد شيران .

وتضم قائمة أبرز الفعاليات التي تقام في دبي خلال شهر يناير الجاري"مهرجان دبي للتسوق" الذي يستمر حتى 14 يناير بفعالياته وعروضه وسحوباته وجوائزه المميزة حيث تشهد مراكز التسوق ووجهات التسوق بدبي ومناطق الجذب في المدينة إقبالا من قبل سكان وزوار المدينة للاستمتاع بما تقدمه المدينة لهم خلال هذا الموسم .

ويعود "مهرجان القوز للفنون" بدورته الحادية عشرة إلى "السركال أفنيو" يومي 27 و28 يناير الجاري ليقدم عروضاً لعشاق الفن حيث يتضمن المهرجان مجموعة منتقاة من ورش العمل والمعارض والعروض الموسيقية الحية فضلاً عن تشكيلة من الأنشطة المخصصة للأطفال مع إمكانية اصطحاب الحيوانات الأليفة معهم إلى الفعالية.

وينطلق "مهرجان طيران الإمارات للآداب" أهم إحتفالية أدبية في المنطقة تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة ، في الفترة بين 31 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، حيث تعد الدورة المقبلة للمهرجان عشاق الكتب من جميع الأعمار ببرنامج تفاعلي مميز يجمع أشهر الكتاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم وتتيح لهم فرصة التواصل والمشاركة في مجموعة من الورش الجديدة والنقاشات المُلهمة.

وتشهد الإمارة انطلاق "ماراثون دبي 2024" في 7 يناير الذي يعد أحد أكبر الفعاليات الرياضية السنوية في المنطقة ويحظى المتسابقون خلاله بفرصة الجري على مسار مميز يمر عبر أبرز معالم دبي الرائعة بما في ذلك "مدينة جميرا" و"برج العرب" حيث توفر الفعالية خيارين للمشاركة بناء على مستويات المهارة لدى المتقدمين وهما سباقي 42 كم و 10 كم..فيما يمكن للعائلات المشاركة في سباق 4 كم.

وتقام بطولة "دبي إنفيتايشنال للجولف" على ملاعب "منتجع خور دبي" في الفترة من 11 إلى 14 يناير الجاري حيث تشهد هذه البطولة مشاركة روري ماكلروي المصنف في المركز الثاني عالمياً وأكثر من 60 لاعباً محترفاً يتنافسون مع 60 من هواة الجولف للفوز بجوائز البطولة القيمة إلى جانب العديد من اللاعبين المميزين وقادة الأعمال والمشاهير.

كما تستضيف دبي "تحدي هانكوك 24 ساعة" ، ثاني أضخم سلسلة سباقات سيارات في العالم ، الذي يستمر على مدار 24 ساعة وذلك في حلبة "دبي أوتودروم" يومي 27 و28 يناير الجاري حيث يحتضن هذا السباق الشهير للسيارات نخبة من السائقين الموهوبين على المستوى العالمي فضلاً عن المنافسة المحتدمة بين عدد من العلامات التجارية الفاخرة مثل "بورش" و"فيراري" و"مرسيدس بنز" وغيرها.

وتقام سلسلة “تحدي سباعيات الرجبي برعاية ”HSBC" في ملعب "ذا سيفنز" خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير وتشهد مشاركة لاعبي الرجبي من مختلف أنحاء العالم الذين يتنافسون فيما بينهم لحجز أحد مقاعد سلسلة”HSBC" العالمية لسباعيات الرجبي.

ومع انطلاق "بطولة دبي ديزرت كلاسيك" في "مضمار المجلس" ضمن نادي الإمارات للجولف يسجل روري ماكلروي ظهوره الثاني في ملاعب دبي خلال عام 2024 حيث يسعى لأن يصبح أول لاعب يتوج بلقب البطولة لأربع مرات.. في حين يشارك في البطولة مجموعة متميزة من اللاعبين تتضمن أفضل 20 لاعباً على مستوى العالم مثل تومي فليتوود وتيريل هاتون وغيرهم.

ويعد 21 يناير الجاري وقتاً مثالياً لعشاق رياضة الجري الذين يتطلعون إلى إنهاء السباق المرتقب مع الدورة الافتتاحية لنصف مارثون" Burj2Burj "الذي يستقبل العدائين للسباق لمسافة 21.1 كم من" برج العرب" إلى "برج خليفة".

وتشهد الدورة الافتتاحية لـ "كأس تحدي دبي لبطولة كرة القدم" 2024 تنافس أندية "ووهان ثري تاونز"والأهلي السعودي والزمالك والرجاء الرياضي في فعالية تحدي الأبطال والتي تقام على استاد آل مكتوم في الفترة مابين 26 و28 يناير الجاري حيث يشارك في الفعالية الكروية المنتظرة عدد من النجوم أمثال روبرتو فيرمينو وآلان سان ماكسيمان وغيرهما.

وتعود فعالية "نغمات دبي" خلال الفترة من 5 إلى 14 يناير الجاري للاحتفاء بأبرز المواهب المحلية والإقليمية في عدد من أشهر وجهات دبي بما فيها "ممشى الخوانيج" و"السيف" و"بوكس بارك" و"جزيرة بلوواترز" و"دبي فستيفال سيتي مول" و"لاست إكزت الخوانيج" و"دي إكس بايك" بالقرب من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم حيث تلبي هذه الفعالية أذواق عشاق الموسيقى من مختلف الأنواع بما فيها الروك والبوب وموسيقى بوليوود.

وتستعد "دبي للثقافة" لإطلاق الدورة الثالثة من "مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء" في الفترة من 12 إلى 21 يناير الجاري في "محمية المرموم" الصحراوية حيث يمكن لعشاق السينما الاستمتاع بهذه المنصة المتفردة ومشاهدة أهم أعمال المخرجين المحليين والإقليميين إلى جانب المشاركة في باقة من الأنشطة ضمن أجواء عائلية رائعة.

وبإمكان الصغار مشاهدة شخصياتهم المحببة من مسلسل "باو باترول" في منطقة "فستيفال باي" في "دبي فستيفال سيتي مول" في الفترة من 12 إلى 28 يناير حيث يقام "مهرجان باو باترول" المستوحى من المسلسل الشهير.. فيما يحيي الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا على مسرح "كوكا كولا أرينا"يوم 12 يناير الجاري .. ويقدم الفنان الكوميدي البريطاني مايكل ماكنتايرعرضه الشهير "اضحكوا مع مايكل ماكنتاير"على مسرح "كوكا كولا أرينا" يوم 13 يناير الجاري.

كما تقدم فرقة" KPOP " يوم 14 يناير الجاري حفل "أوفر دوز" على مسرح "كوكا كولا أرينا" .. فيما يقدم المغني ومؤلف الأغاني الإنجليزي إد شيران أمسيتين في ملعب "ذا سيفنز" يوم 19 يناير ضمن جولته العالمية.. ويقدم الفنان السعودي خالد عبدالرحمن يوم 19 يناير حفلا غنائيا في "كوكا كولا أرينا".

وتستضيف "دبي أوبرا" الموسيقي الإيطالي الشهير لودوفيكو إيناودي لتقديم باقةٍ من العروض المذهلة في الفترة من 19 إلى 21 يناير.

كما تقدم "دبي أوبرا" للجمهور عروض مسرحية الأمير الصغير في الفترة من 25 إلى 28 يناير وهي إحدى أكثر القصص المحببة لدى الأطفال حول العالم.

ويقام العرض العالمي "عالم مارفل " على مسرح "كوكا كولا أرينا" في الفترة من 25 يناير إلى 4 فبراير.. فيما يستضيف "بلا بلا دبي" حفلاً مباشراً لفرقة البوب روك الشهيرة "ون ريبابليك" يوم 25 يناير.

وتزامناً مع الأجواء اللطيفة لشهر يناير الجاري تستضيف مدينة "إكسبو دبي" مهرجان "بريك ذا بلوك" - المنصة التي تجمع عدداً من ألمع الموسيقيين العالميين - بمن فيهم منسق الأغاني نايتميرز أون واكس وشادي مجلع وغيرهم وذلك يوم 26 يناير