محمد بن راشد: نودع عام 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه.. كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر منصة "إكس": نودع اليوم عاماً إماراتياً مضى.. ونستقبل عاماً جديداً.. نودع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه .. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا.

نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز .. كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور.. كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة.. كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقراراً وسلاماً.