"إقامة دبي" تضع خطة استثنائية للتعامل مع تزايد المسافرين خلال عطلة رأس السنة

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أنها وضعت خطة استثنائية للتعامل مع تزايدأعداد المسافرين عبر مطارات ومنافذ دبي خلال عطلة رأس السنة الميلادية، لضمان سلاسة الإجراءاتوسرعتها، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري أن خطةالإدارة تتضمن تشكيل فرق عمل لدعم أقسام المناوبات بموظفين إضافيين خلال ساعات الذروة،للمساعدة في سرعة إنهاء الإجراءات، خصوصاً في الأوقات التي تشهد أعداد كبيرة من المسافرين سواءالقادمين إلى الدولة أو المغادرين.

وذكر أن الإدارة تنفذ خطها بالتنسيق المسبق مع الشركاء الاستراتيجيين، من الهيئات والدوائر الحكوميةالعاملة في مطارات دبي، وكذلك شركات الطيران الوطنية " طيران الامارات، وفلاي دبي"، بالإضافة إلىخطوط الطيران الأخرى العاملة في مطارات دبي من خلال الاجتماعات المسبقة وتكوين فرق عملللتنسيق فيما بينها .

وأكد المري أن أبرز ما يميز استعدادات الإدارة هو حرص قيادتها على التواجد ميدانياً، بصورة مستمرةلمتابعة سير العمل اثناء ساعات الذروة والتأكد من سلاسة الإجراءات وعدم وجود أية مشكلات.

وتابع تحرص الإدارة ضمن استراتيجيتها على مواكبة توجهات القيادة الرشيدة الخاصة بالتحول الرقميالشامل في توفير الخدمات في مختلف مطارات ومنافذ الإمارة، بهدف توفير تجربة سفر غير مسبوقةللقادمين إلى دبي، والحفاظ على مكانتها كوجهة أولى للراغبين في السياحة أو العمل أو العيش، والرائدةفي تقديم أفضل الممارسات وأعلى معايير الخدمات التي تستند إلى ثقافة الابتكار كركيزة أساسية فيتطوير الخدمات والارتقاء بمجال الخدمات النوعية في قطاع صناعة السياحة الطيران وقطاع السياحةوالسفر.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تواصل جهودها في توفير أعلى معاييرالخدمات لجميع المسافرين القادمين والمغادرين، من خلال رفد جميع منافذها الجوية والبريةوالبحرية بأحدث ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن خبرة وكفاءة كوادرهاالوظيفية، الأمر الذي يجعل السياح يرغبون في العودة إلى الإمارة