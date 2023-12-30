3 قطاعات رئيسة لاحتفالات رأس السنة

أكد المدير العام للدفاع المدني في دبي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، استكمال الاستعدادات لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية في إطار دورها تحت مظلة اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية بالإمارة، لافتاً إلى اعتماد الخطط التشغيلية والإجراءات الأخرى بنسبة 100%، للمساهمة في إخراج الاحتفال السنوي بما يليق بسمعة مدينة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات العالمية الكبرى.

وقال المطروشي إنه وفق الخطة المقررة تم تقسيم مواقع الاحتفال إلى ثلاثة قطاعات رئيسة «قطاع ديرة» و«قطاع بر دبي» و«قطاع جبل علي والواجهة البحرية»، بمشاركة قوة بشرية قوامها أكثر من 950 عنصراً من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال الذين يمثلون نخبة الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية مع أكثر من 120 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات، إضافة إلى الدعم اللوجستي من فرق على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، بجميع مراكز الدفاع المدني بدبي البالغ عددها 24 مركزاً وفق توزيعها الجغرافي في الإمارة.

وكشف أن مرحلة تأمين فعاليات رأس السنة لا تقتصر على ساعات الاحتفال، لأن هناك مرحلة أساسية مستدامة سبقتها تتمثل في التعاون مع المطورين والاستشاريين والمقاولين لتطبيق شروط السلامة في جميع المباني والمنشآت بدبي المرتبطة بنظام 24/7 الذكي، لضمان جاهزية أنظمة الإطفاء والسلامة فيها، وتشمل تلك التي ستقام فيها فعاليات رأس السنة، إضافة إلى المنصات البحرية التي تضم أكثر من 10 زوارق و30 عنصراً من عناصر الدفاع المدني لتأمين فعاليات الألعاب النارية.

وأشار إلى أن الدفاع المدني نفذ خلال الفترة التي سبقت موعد الاحتفال عدداً من تمارين الإخلاء في مواقع الفعاليات والأنشطة لضمان تأمين سلامة الجمهور، كما قامت الفرق المختصة بمهام تفتيش 200 مبنى ومنشأة تقام فيها الفعاليات للتأكد من توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق والجاهزية لاستقبال الجمهور، في مقدمتها برج خليفة.

وناشد أفراد الجمهور الالتزام بالإرشادات والتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية لضمان سلامتهم، وتوفير أفضل الظروف التي تساعدهم على قضاء الأوقات السعيدة برفقة الأهل والأصدقاء في ليلة رأس السنة.

• 950 عنصراً من الضباط وضباط الصف والأفراد لتأمين مواقع الاحتفال.

• «الدفاع المدني» نفذ خلال الفترة التي سبقت موعد الاحتفال عدداً من تمارين الإخلاء في مواقع الفعاليات.