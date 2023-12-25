منتجات أصحاب الهمم.. قصص تنبض بالأمل

ينسج أصحاب الهمم، الذين ترعرعوا في منطقة حتا، مشغولاتهم اليدوية بأنامل تزهر بالإبداع وتروي حكايات حتا الثقافية.

ويشارك أصحاب الهمم في بيع وعرض منتجاتهم اليدوية، ومشغولاتهم الفنية، وأعمال الحياكة، خلال مهرجان «ليالي حتا الثقافية»، مستلهمين أعمالهم وصناعاتهم من المواد الطبيعية لمنطقة حتا.

منتجات أصحاب الهمم التي صنعت بإتقان وبطريقة احترافية، هي ثمرة لعمل يدوي مبتكر وطاقات إبداعية تم صقلها لتبرز أعمالهم مواهبهم وطاقاتهم اللامحدودة، معززين دورهم في المجتمع ببث الثقة بالنفس كأفراد مشاركين في مشروعهم لبيع منتجاتهم اليدوية.

ويمضي الشاب يوسف محمد الهاشمي، من أصحاب متلازمة داون، أوقاتاً جميلة بين أصدقائه، حيث ينجز أعمالاً يدوية تراثية، مستخدماً الحجر الطبيعي وأخشاب الأشجار المستخدمة في البئر التراثية والمجالس التراثية، مع إضافة أقمشة تراثية كما يصنع سلال الخيش من حبال (الخيش).

سلال من قصاصات الورق

ويعمل الشاب عبدالحميد السباعي من أصحاب الهمم، في إعادة تدوير أوراق المجلات والجرائد، حيث يقوم بقص الأوراق بحجم متساوٍ وطيها بشكل أسطواني ومن ثم لصقها، ليصنع منها مجموعة من السلال التي تستخدم في تخزين الحلويات والأوراق الصغيرة.

ويحب الشاب خليفة محمد الأعمال التي يعدها بنفسه، حيث قام بصناعة منتجات متنوّعة مثل القلاع التراثية المصنوعة من صناديق الكرتون المستعملة وصحون الفلين، مع إضافة مادة الجبس الأبيض وتلوينها، وتستغرق ما يقارب ثلاثة أسابيع، ويشعر بالسعادة عند بيع منتجاته التي يصنعها بنفسه، مفتخراً بأعماله اليدوية.

تعليم وتدريب

يقوم مركز الشيخة ميثاء بنت راشد لأصحاب الهمم، بتعليم وتدريب أصحاب الهمم المشاركين في مهرجان (ليالي حتا الثقافية) ضمن فعاليات مهرجان (شتانا في حتا)، مستفيدين من مواهبهم وإمكاناتهم التي تعلموها وأصبحوا من خلالها أفراداً منتجين، وروّاد أعمال بمشاريع يطلقونها.

يوسف الهاشمي:

• أقوم بأعمال يدوية من صخور وأشجار حتا.

عبدالحميد السباعي:

• أصنع من أوراق المجلات والجرائد سلالاً لتخزين الحلويات.

خليفة محمد:

• منتجاتي متنوّعة مثل قلاع تراثية مصنوعة من صناديق الكرتون وصحون الفلين.