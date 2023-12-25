1012 مريضاً يستفيدون من المركز الطبي الخيري في خورفكان

استفاد 1012 مريضاً من الخدمات الطبية التي يقدّمها مركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي في خورفكان للمسجلين في كشوف المساعدات في الجمعية، من مطلع أبريل حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري. وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، إن مركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي في خورفكان قدّم 2547 استشارة، و1569 وصفة طبية، من أبريل حتى نهاية نوفمبر الماضيين، لافتاً إلى أن هذه الإحصائية تعد مؤشراً على النجاح الذي حققه المركز. وذكر أن الجمعية سعت إلى الارتقاء بالمساعدات المقدمة للمرضى، من ذوي الدخل المحدود، ولم يقتصر دورها على صرف قيمة العلاج فحسب، بل أصبح جل همها تقديم الخدمة العلاجية للمرضى، ما يسهم في سهولة حصول المريض على العلاج، وتوفير مزيد من الخصوصية للمستفيدين. وأفاد بأن المركز منذ إطلاقه يقدم خدماته الطبية من خلال الطب العام وطب الأسنان، والفحوص الطبية اللازمة في المختبر، انتهاء بصرف الأدوية من الصيدلية التابعة له. وذكر أن المركز أجرى على مدار الشهور الماضية نحو 649 فحصاً في المختبر الطبي، موضحاً أن هذا النجاح يؤكد أهمية التوجّه نحو التوسع في توفير تخصصات طبية أخرى، ليصبح صرحاً طبياً متكاملاً. وفي هذا الصدد دعا بن خادم المحسنين إلى الإسهام في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية في المركز، لتتمكن الجمعية من إدخال مزيد من التخصصات الطبية المهمة ورفع جودة الخدمات العلاجية التي يحتاج إليها المرضى.

2547استشارة طبية قدّمها المركز من أبريل حتى نوفمبر الماضيين.