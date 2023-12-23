شرطة الموانئ تؤمّن مهرجان «شتانا في حتا»

أعد مركز شرطة الموانئ في دبي، خطة لتأمين «مهرجان شتانا في حتا»، بالتعاون مع مركز شرطة حتا والشركاء في المنطقة.

وأفاد مدير المركز، العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، بأن الخطة تشمل تكثيف وجود الدوريات الراجلة أو الدراجات الهوائية أو النارية أو السيارات أو الزوارق، بالقرب من بحيرة الليم، وسد حتا الكبير، ووادي حتا هب، ونشر دوريات فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري، والتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة لمستخدمي الألعاب المائية والاستجابة لحالات الطوارئ، لتعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع.

وأضاف أن الدوريات تمركزت للاستجابة للحالات الطارئة، وضمت مركبتي إنقاذ بحري، وزورقين، ودراجتين مائيتين، وأربع دراجات هوائية، ومعدات البحث والإنقاذ تحت الماء، إضافة إلى غواصين منقذين، تتمثل مهامهم في التعامل مع الحوادث البحرية، والاستجابة وتقديم المساعدة لمرتادي السدود والوديان والبحيرة، وغيرها من المهام الأخرى، وكلها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور وعلى مدار 24 ساعة.

ودعا السويدي أفراد الجمهور المتجهين إلى بحيرة «سد حتا» و«بحيرة الليم» ومناطق السدود والأودية كافة إلى اتباع اشتراطات السلامة العامة وتوخي الحيطة والحذر من المنزلقات المائية، والالتزام بتعليمات المنقذين واشتراطات السلامة.