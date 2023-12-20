عروض مميزة للاستمتاع باحتفالات رأس السنة على متن وسائل النقل البحري

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقديم عروض خاصة وخدمات مميزة للجمهور للاستمتاع بفعاليات رأس السنة الميلادية (الأحد 31 ديسمبر الجاري)، من على وسائل النقل البحري التي تشمل فيري دبي والعَبرة والتاكسي المائي، لمشاهدة لحظة الاحتفالات عبر الواجهة البحرية لإمارة دبي.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون بإمكان الجمهور الراغبين في الاستمتاع بهذه الخدمة، الاتصال بالرقم المجاني للهيئة 8009090، أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني marinebooking@rta.ae لمعرفة مزيد من التفاصيل عن رحلات التاكسي المائي فيري دبي والعَبرة. وستنطلق رحلات خدمة فيري دبي بين 10:00 و10:30 مساء ليلة رأس السنة، وتنتهي في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، فيما تنطلق رحلات العَبرة والتاكسي المائي بين الساعة 10:00 و10:30 مساء، وتنتهي في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، حيث تنطلق العَبرة والتاكسي المائي من محطة مارينا مول (مرسى دبي). ويبلغ سعر التذكرة 150 درهماً على متن العَبرة، و3750 درهماً للوسيلة كاملة للتاكسي المائي، وتكون مجاناً للأطفال أقل من عامين.

وذكرت الهيئة أن رحلات فيري دبي ستنطلق من محطة مارينا مول للفيري (مرسى دبي)، ومحطة الغبيبة، ومحطة بلوواترز.

وتبلغ قيمة تذكرة الفيري 350 درهماً للدرجة الفضية، و525 درهماً للدرجة الذهبية، وهناك تخفيض 50% للأطفال ما بين سنتين و10 سنوات، ومجاناً للأطفال أقل من عامين، فيما تنطلق رحلات العَبرة من محطة الجداف ومحطة الفهيدي، ومحطة الغبيبة للنقل البحري، وتبلغ قيمة تذكرة العَبرة 150 درهماً للشخص الواحد، وتكون مجاناً للأطفال أقل من عامين.

ويتمتع فيري دبي والتاكسي المائي والعَبرة بجاذبية خاصة لدى سكان دبي وزائريها وسائحيها، نظراً لاستمتاعهم عند التنقل عبر هذه الوسائل، بجمال وروعة سواحل دبي التي تمتلك مجموعة من المعالم السياحية الراقية، مثل جزر العالم وجزر نخيل وقناة دبي المائية، وغيرها من المناطق التراثية والفنادق الفخمة، وإطلاق هذه الخدمة النوعية سيضيف زخماً جديداً لوسائل النقل البحري في هذه المناسبة.

. فيري دبي والتاكسي المائي والعَبرة تتمتع بجاذبية خاصة لدى سكان دبي وزائريها وسائحيها.