إنشاء مضمار درّاجات هوائية بالطاقة الشمسية في حتا

تواصل دبي تعزيز مكانتها وجهة عالمية لرياضات وسباقات التحدي والمغامرة، من خلال إنشاء مضمار للدرّاجات الهوائية يعمل بالطاقة الشمسية في منطقة حتا لمسافة كيلومترين.

ويُشكل إنشاء هذا المضمار الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة نجاحاً آخر نحو تحويل حتا لتُصبح في صدارة المُدن حول العالم المُتخصصة في السياحة الرياضية.

ويتم العمل حالياً على تنفيذ أطول مسار جبلي للدرّاجات الجبلية في الدولة بمواصفات عالمية لإقامة المسابقات والفعاليات الدولية وتوفير استراحات ومرافق خدمية متكاملة على امتداد المسارات الجبلية، لجذب أكبر عدد من المشاركين والمهتمين برياضات التحدي، مع تنامي الإقبال على منطقة حتا لممارسة الرياضة المتعلقة بالتحدي والدراجات الجبلية مع توقفها في أوروبا في ظل الثلوج التي تُغطي الدول الأوروبية كافة مع قدوم فصل الشتاء.

وتشهد حتّا تطوراً لافتاً كوجهة سياحية ومركز عالمي لسباقات التحدي بشكل خاص، بأجندة مزدحمة بالسباقات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية على مدار أغلب شهور العام، مستقطبة الرياضيين إليها من داخل الدولة، وكذلك هواة المغامرة من خارج الدولة الذين يحرصون على زيارة دبي خصيصاً للمشاركة في هذه السباقات على اختلاف أشكالها.

ويحرص مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الجهات المنظمة على إقامة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز مكانة حتا وجهة نموذجية لسياحة المغامرات وبطولات التحدي، بما تملكه من جبال وسهول وأجواء خلوية رائعة، للاستفادة من التنوّع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها منطقة حتا، ما يسهم في تحقيق نجاح أكبر لهذه الفعاليات الرياضية التي تستقطب العديد من المشاركين من داخل الدولة وخارجها.

ويُشكل التطوير الشامل لمنطقة حتّا محوراً رئيساً ضمن محاور خطة دبي الحضرية 2040، حيث تتميز منطقة حتا بتضاريسها المتنوعة، وطبيعتها الخلابة، وضمها لمجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية المميزة، والمنتجعات والفنادق الراقية، ما جعلها وجهة مثالية وجاذبة لمحبي رياضات التحدي والمغامرات للاستمتاع بأروع التجارب، مثل ركوب الدراجات الهوائية الجبلية، أو التجديف بقوارب «الكاياك» في سد حتا، أو المشي في المسالك الجبلية التي تمتد بطول يصل إلى 32.6 كيلومتراً، والاستمتاع بتجربة فريدة لاستكشاف طبيعة جبال الحجر، والتجوّل بين الوديان المتعرجة الواقعة بين سفوح الجبال، والتنقل بين المساحات الرملية والصخور الحادة والهضاب والوديان، كما يُعتبر ركوب الدراجات الجبلية في حتا التجربة الأكثر إثارة في المنطقة لعشاق المغامرة، وللباحثين عن جولات ملهمة مملوءة بالتحدي في قلب الطبيعة.

وأسهم تنوّع الفعاليات الرياضية على مدار العام، في تطور السياحة الرياضية في منطقة حتّا خلال السنوات الأخيرة، وتعزيز مكانتها وجهة مثالية لسباقات التحدي، حيث أصبح هذا النوع من الرياضات من المقومات الرئيسة المساهمة في تطور الوجهات السياحية.

وتركز خطة تطوير حتا على الحفاظ على بيئتها الطبيعية المتميزة بطبيعتها الجبلية، وتعزيز قدرتها التنافسية السياحية، وتطوير المنطقة من خلال توسيع دائرة الشراكات مع القطاع الخاص، كما تتضمن الخطة حزمة من المشاريع التي تخدم منطقة حتا وأهاليها وتلبي احتياجاتهم، وتركز على أربعة محاور استراتيجية، هي: جودة الحياة، والسياحة، والرياضة والأنشطة، والاستدامة، إذ تهدف الخطة إلى الارتقاء بقدرات منطقة حتّا لتصبح وجهة مثالية لمزاولة الأعمال والاستثمار، ومقصداً سياحياً رائداً على المستويين المحلي والعالمي.

ميدالية رياضية خاصة ببطولات حتا

أصدر مجلس دبي الرياضي ميدالية موحدة لمنحها لكل المشاركين في السباقات والبطولات الرياضية التي تُقام في منطقة حتا، تعزيزاً لقيمة حتا التي أصبحت مقصداً لكل الرياضيين خصوصاً من هواة وعشاق رياضات التحدي الجبلي.

واعتاد مجلس دبي الرياضي إصدار الميداليات الرياضية التي تحمل صوراً تذكارية لأبزر المناسبات والمعالم الثقافية والسياحية والعمرانية في دبي.

وصُممت الميدالية الخاصة بحتا من شعار المنطقة، الذي يحمل بين جانبيه رمزاً للجبال التي تتمتع بها حتا، إلى جانب الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

10 بطولات دولية تكشف «سر جمال» حتا.. جذبت 15 ألف مُشارك

شهدت منطقة حتا تنظيم وإقامة 10 فعاليات دولية ومحلية لتعزيز مكانة هذه المنطقة المتفردة كواجهة نموذجية لسياحة المغامرات وبطولات التحدي، ضمن الخطة التنموية الشاملة لتطوير حتا بشكل عام، في ضوء ما تمتلكه من مقومات تجمع بين عناصر جمال البيئة الطبيعية من جبال وسهول وأجواء استثنائية، وذلك في إطار رؤية شاملة لترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وجذبت تلك البطولات ما يزيد على 15 ألف مُشارك من المقيمين والسيّاح الأجانب الذين توافدوا على مدينة حتا للمشاركة في تلك البطولة

وتسلط «الإمارات اليوم» الضوء على البطولات الـ10 التي نظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الشركات الخاصة والرياضية في الدولة، والتي استضافتها حتا.

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. تنفيذ أطول مسار جبلي للدرّاجات الجبلية في الدولة بمواصفات عالمية.

. حتا تشهد تطوراً لافتاً كوجهة سياحية ومركز عالمي لسباقات التحدي والمغامرة.

. تنوّع الفعاليات الرياضية على مدار العام أسهم في تطوّر السياحة في حتا.