4 إجراءات للوقاية من «مخاطر» السخانات المنزلية

حدّدت إدارة الحماية المدنية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان أربعة إجراءات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر سخانات الماء المنزلية خلال فصل الشتاء، هي: التأكد من تدفق المياه باستمرار للسخان، وإغلاق السخان وفصل التيار الكهربائي عنه في حال انقطاع المياه عنه، والصيانة الدورية للسخان وصمام الأمان للتأكد من انتظام عمله، وضبط الثيرموستات (منظم درجة الحرارة) على درجة أقل من 70 درجة مئوية.

من جانبه، أكد مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة في الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، العقيد ماجد علي الحصان، أن سخان الماء يعد أحد مسببات المخاطر في المنازل خلال فصل الشتاء، إذ إنه قد يتسبب في وقوع ماس كهربائي يتطور إلى حريق منزلي، مشيراً إلى أهمية التأكد من سلامة سخان الماء بشكل دوري، وأن يكون صالحاً للاستخدام، وكذلك خلوه من التآكل والصدأ، والتأكد من كفاءته، فضلاً عن أهمية إغلاقه أثناء الاستحمام.

وقال العقيد ماجد الحصان لـ«الإمارات اليوم»، إن سوء استخدام سخانات المياه الكهربائية في المنازل يؤدي إلى وقوع كوارث محققة تصل إلى انفجارها، خصوصاً أن السخانات تشكل خطورة بالغة إذا لم تكن مطابقة للمواصفات، ومثبتة بطريقة آمنة، وموصلة بالكهرباء بشكل صحيح، مشيراً إلى وجود أنواع غير مطابقة للمواصفات قد تسبب خطراً كبيراً في حال استخدامها.

ولفت مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، إلى أهمية استخدام الأنابيب ذات العوازل تجنباً لأي تماس كهربائي، والتأكد من وجود صمام أمان علوي وسفلي، مشدداً على عدم لمس أي شيء وإغلاق الكهرباء عند وجود تسريب للماء من السخان تجنباً لوقوع ماس كهربائي.

بدورها، حددت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، أربعة إجراءات للوقاية من مخاطر السخانات الكهربائية، التي تعد أحد مسببات وقوع الحرائق في فصل الشتاء، نتيجة الاعتماد عليها بصورة رئيسة، موضحة أنها ترتبط بالعديد من المخاطر التي نستطيع تفاديها باتباع الإرشادات الوقائية.

من جانبه، قال خبير سلامة المنشآت، محمد الصغير، إن السخانات تشكل خطورة بالغة إذا لم تكن مثبتة بطريقة آمنة وموصلة بالكهرباء بشكل صحيح، وفق المواصفات المطلوبة، مشيراً إلى أن العديد من السخانات تتعرض للخلل بسبب ماس كهربائي صغيرة، ينتج عن سوء نوعية كابل الكهرباء المستخدم للتوصيل ما بين السخان ونقطة الكهرباء.

وأضاف أن من الضروري أن تكون السخانات ذات مواصفات عالية، وقادرة على العمل لسنوات طويلة، لافتاً إلى أن بعض أصحاب المباني والسكان يلجؤون إلى استخدام ماركات غير معروفة بكفاءتها وجودتها، مؤكداً أهمية أن يقوم بتركيب السخانات فني مختص ومؤهل وذو خبرة، لاسيما أن الشركات الموردة للسخانات تقوم بتركيبها تفادياً لوقوع أخطاء.

. العقيد ماجد الحصان: ضرورة التأكد من سلامة سخان الماء بشكل دوري، وخلوه من التآكل والصدأ.