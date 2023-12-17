حصيلة اليوم الـ42 من "الفارس الشهم 3".. سفينة شحن و113 طائرة إغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية "الفارس الشهم 3".

وبلغ إجمالي المساعدات الإغاثية لليوم الـ42، 7 آلاف و538 طناً حتى مساء اليوم الأحد توزعت بين سفينة شحن و113 طائرات إغاثة و63 شاحنة نقل بري.

كما تضمنت العملية، علاج 629 مصاباً من بينهم 338 تم استقبالهم في الدولة و291 مصاباً تم استقبالها وتقديم العلاج اللازم لهم في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة فضلاً عن إنشاء 3 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية 600 ألف جالون يومياً.