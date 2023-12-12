شرطة أبوظبي تناقش حماية الشباب من «التهوّر»

ناقشت شرطة أبوظبي دور وأهمية التوعية المرورية في حماية الشباب من الحوادث المرورية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك في محاضرة توعوية بعنوان «درب السلامة.. الطيش والتهور»، التي عقدت في مجلس الريف بمدينة العين، بحضور عدد من الأهالي ومشاركة أعضاء «كلنا شرطة».

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمود يوسف البلوشي، أهمية تعزيز ثقافة السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي باتباع إجراءات السلامة والوقاية من الحوادث المرورية، مشيداً بجهود شرطة أبوظبي في التوعية والتثقيف، من خلال الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية التي نفذتها خلال عام 2023 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وأسهمت بدورها في تحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع، والجاهزية لحماية الإمارة، وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية، تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة، تعزز جودة حياة المجتمع.

وأشار مدير فرع التوعية والتثقيف المروري بإدارة مرور منطقة العين، الرائد خالد محمد العزيزي، إلى أن العديد من الحوادث المرورية وقعت بسبب الطيش والتهور أثناء قيادة المركبة، كالانشغال بالهاتف، وقيادة المركبات من دون رخصة، والتفاخر بالقيادة بإجراء السباقات في الشوارع العامة، ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، تسبب فيها «أحداث» تقل أعمارهم عن الـ18 عاماً، ولا يحملون رخصة سواقة، وأسفرت عن وفيات وإصابات بليغة، وأضرار اجتماعية واقتصادية، فضلاً عن عدم التزامهم قواعد المرور وخطوط السير، وتجاوز السرعات المحددة في اللوحات الإرشادية.