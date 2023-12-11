عبدالله بن زايد: الإمارات ملتزمة بالإسراع في إيجاد حلول مستدامة لتحدي ندرة المياه

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن التعهد المقدّم من دولة الإمارات باستثمار 150 مليون دولار لمواجهة تحدي مشكلة ندرة المياه، يؤكد التزام الدولة بالإسراع في إيجاد حلول مستدامة لهذا التحدي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إن التعهد المقدّم من دولة الإمارات باستثمار 150 مليون دولار لمواجهة تحدي مشكلة ندرة المياه، يؤكد التزام الدولة بالإسراع في إيجاد حلول مستدامة لهذا التحدي عبر تسريع الابتكار التكنولوجي وتوسيع التعاون الدولي بما فيها الحكومات والمنظمات والأفراد وتسخير كل الجهود لتحقيق استجابة عاجلة منسقة وفاعلة".