حمدان بن زايد يزور مركز الظفرة لسعادة المتعاملين الحاصل على تصنيف 6 نجوم

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مركز الظفرة لسعادة المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في مدينة زايد بمنطقة الظفرة والحاصل على تصنيف 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة وعدد من مديري العموم والمديرين التنفيذيين.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل تصنيف النجوم تعرف سموه على آلية العمل المتبعة في المركز والخدمات المقدمة للمتعاملين في منطقة الظفرة وخطط التطوير المستقبلية.

وهنأ سموه قيادات الهيئة والعاملين في المركز بمناسبة الحصول على تصنيف 6 نجوم في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023 والذي أعلن نتائجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأكد سموه أهمية الدور الذي يقوم به الموظفون كواجهة أساسية للتواصل مع المتعاملين، وأثنى على جهودهم المبذولة في هذا الإطار، موصياً بأهمية تقديم أفضل مستويات العناية بالمتعاملين وتلبية متطلباتهم.

وأشاد سموه بجاهزية المركز وجودة خدماته وتميز موظفيه في مجال تقديم الخدمات الشرطية بكفاءة وفاعلية، معرباً سموه عن سعادته بالتطور الكبير الذي حققته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على أكثر من صعيد والتي تهدف في مجملها إلى إسعاد المتعاملين من خلال توفير الوقت والجهد والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي ودون عناء أو طول انتظار.

وقال سموه ان إسعاد المتعاملين يشكل أحد المحاور المهمة عند تقديم أي خدمة حكومية من خلال تبني منهجية عمل تضع الأولوية لتطوير الخدمات لكسب ثقة المجتمع.

من جانبه أكد سعادة العميد خلفان بطي القبيسي مدير مركز الظفرة لسعادة المتعاملين، أن ما حققه مركز الظفرة من ريادة وتميز في تقييم الخدمات الحكومية خلال فترة زمنية وجيزة تم بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان اللامحدود والمتابعة الحثيثة من معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وقيادات الهيئة وحرصها على تقديم العون للمركز وبناء قدراته وتمكينه من تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.

وأشار إلى أن المركز عمل طوال السنوات الماضية على تلبية احتياجات أبناء المنطقة وسكانها، واضعاً أسس التميّز وركائز الريادة سبيلاً لتقديم الخدمات وفق مفاهيم السرعة والجودة والدقة، مما أهله لإحراز المركز الأول في محور سعادة المتعاملين وتصنيف الـ 6 نجوم، في قفزة نوعيّة تمثلت في كل ما تقدمه الهيئة عبر مركز الظفرة من خدمات حكومية تكامليّة واستباقيّة سلسة ومترابطة، تعزز معاني وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل.

رافق سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال الزيارة سعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.