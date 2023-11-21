مجلس الوزراء يعتمد العطلات الرسمية لـ «الحكومي» و«الخاص» في 2024

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024.

ويأتي القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن لكل الأفراد العاملين في مختلف القطاعات، والأسر المواطنة والمقيمة، إمكانية التخطيط المسبق للعطلات، وتنظيم الأنشطة الخاصة، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وتتضمن أجندة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص، عطلة رأس السنة الميلادية في الأول من يناير 2024، وعطلة عيد الفطر من 29 رمضان إلى الثالث من شوال 1445هـ، ووقفة عرفة في التاسع من ذي الحجة 1445هـ، وعطلة عيد الأضحى المبارك من 10 إلى 12 ذي الحجة 1445هـ، وعطلة رأس السنة الهجرية في الأول من محرم 1446هـ، وعطلة المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول 1446هـ، إضافة إلى عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني والثالث من ديسمبر 2024.