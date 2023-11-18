30 دقيقة مدة إصدار وثيقة العودة للمواطن في الخارج

ذكرت وزارة الخارجية أنها قلّصت الوقت اللازم لخدمة إصدار وثيقة العودة للمواطن الإماراتي في الخارج، إلى 30 دقيقة كحد أقصى، فيما كانت في السابق تحتاج من ثلاثة إلى خمسة أيام، والوثيقة تصدر في حال فقدان أو تلف أو انتهاء جواز السفر العادي.

وأشارت إلى أن وثيقة العودة للمواطن الإماراتي، خدمة مبسطة وفعالة وسريعة، محورها الإنسان، مشيرة إلى أن استلام وثيقة العودة حالياً أصبح عبر البريد الإلكتروني، فيما كان في السابق يحتاج إلى زيارة بعثة الدولة لاستلام جواز الطوارئ.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها تقدّم باقة من الخدمات الرقمية المميزة للمواطن الإماراتي على مدار الساعة، ويمكن التقديم للحصول عليها عبر الموقع الرسمي http://mofa.gov.ae أو عبر التطبيق الإلكتروني للوزارة UAE MOFA.

وشرحت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، خطوات إصدار وثيقة عودة إلكترونية إلى مواطني دولة الإمارات في حال تعرضهم لحالات طارئة (فقدان أو تلف أو انتهاء جواز السفر العادي) أثناء السفر، وذلك لتسهيل عودتهم إلى الدولة.

وبيّنت أن إجراءات الخدمة، يتم تنفيذها من خلال ثلاث خطوات، تبدأ بتسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية، ثم تقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة، واستلام وثيقة العودة عبر البريد الإلكتروني.

وتعتبر الخدمة مجانية، وتتضمن الوثائق المطلوبة لإصدار وثيقة عودة بحكم فقدان جواز السفر العادي، صورة عن جواز السفر المفقود، صورة عن محضر فقدان الجواز، صورة شخصية، ولإصدار وثيقة عودة بحكم انتهاء جواز السفر العادي، يحتاج المتقدم للخدمة تقديم صورة عن جواز السفر المنتهي وصورة شخصية، ولإصدار وثيقة عودة بحكم تلف جواز السفر العادي، رسالة خطية بأسباب تلف الجواز، أو صورة للجواز بجانب صورة شخصية.

وبالنسبة للإجراءات والشروط والمتطلبات للحصول على وثيقة عودة لأبناء المواطنين المولودين في الخارج، ذكرت الوزارة أنه يتم تقديم طلب وثيقة عودة لأبناء المواطنين المولودين في الخارج عن طريق الهوية الرقمية على موقع وزارة الخارجية أو التطبيق الذكي UAE MOFA مع استيفاء المستندات المخصصة للطلب، وهي صورة عن شهادة ميلاد الطفل (مصدقة من وزارة خارجية بلد المقر وبعثة الدولة في الخارج)، وصورة جواز سفر الأب، وصورة جواز سفر الأم، وصورة خلاصة القيد كاملة، وصورة عن عقد الزواج (مصدقة من وزارة خارجية بلد المقر وبعثة الدولة في الخارج).

جدير بالذكر أن وثيقة العودة الإلكترونية للمسافر الإماراتي، جاءت تبسيطاً لخدمة إصدار جواز الطوارئ لتقليص وقت المعاملة، ضمن حرص وزارة الخارجية على تقديم خدمات استباقية رقمية مبسطة، تتماشى مع تطلعات المتعاملين للحصول على الخدمة من أي مكان عبر منصاتها الإلكترونية بكل سهولة ويسر، ووفقاً لأعلى معايير الجودة.

وتمكن الخدمة المسافر الإماراتي من إصدار وثيقة العودة في أي وقت أو مكان، وحيثما وجد، لتصله عبر البريد الإلكتروني من دون أي رسوم، ومن دون الحاجة إلى زيارة السفارة أو القنصلية للاستلام. وما عليه سوى التقديم على الخدمة من خلال صفحة المسافر الإماراتي على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي UAE MOFAIC.

في سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية، أنه يمكن التقديم على خدمة تصديق المستندات الرسمية والشهادات عبر الموقع الرسمي أو عبر التطبيق الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أنها أطلقت خدمة التوصيل لاستلام المستندات وتسليمها للمتعاملين المقدمين على خدمة تصديق الوثائق الرسمية من خلال بعثات الدولة في كل من جمهورية كوريا وجمهورية الهند وجمهورية الفلبين، لضمان حصولهم على الخدمة بانسيابية وكفاءة عالية.

4 حالات لوثيقة العودة

حددت وزارة الخارجية أربع حالات للتقديم على وثيقة عودة، وهي:

■ أبناء المواطنين المولودين في الخارج.

■ فقدان جواز السفر العادي.

■ تلف جواز السفر العادي.

■ انتهاء جواز السفر العادي.