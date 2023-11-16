صفقات وزارة الدفاع في «معرض دبي للطيران»

أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، عن إبرام ثماني صفقات بقيمة إجمالية تبلغ خمسة مليارات و184 مليون درهم مع شركات محلية ودولية خلال اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2023، لترتفع بذلك قيمة الصفقات المبرمة في الأيام الثلاثة للمعرض إلى 16 ملياراً و784 مليون درهم، بواقع 28 صفقة محلية ودولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بحضور المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023، زايد سعيد المريخي وماجد أحمد الجابري.

وقال المريخي إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث من المعرض، بلغ خمس صفقات، بقيمة خمسة مليارات و100 مليون درهم، فيما أفاد الجابري بأن إجمالي الصفقات الدولية بلغ ثلاث صفقات بقيمة 84 مليون درهم.