316.9 مليار درهم صفقات الطيران التجاري في «دبي للطيران»

بلغ إجمالي قيمة صفقات الطائرات التجارية المعلنة والمؤكدة خلال الأيام الثلاثة الأولى من معرض دبي للطيران 2023، أكثر من 86.35 مليار دولار (نحو 316.9 مليار درهم)، شملت 265 طائرة، باستثناء خيارات الشراء، وصفقات العقود العسكرية.

وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، أمس، خلال فعاليات اليوم الثالث من المعرض، عن توقيع مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة «إيرباص» من طراز «A350-900» إلى أسطولها من الطائرات، بصفقة وصلت قيمتها إلى نحو 3.5 مليارات دولار (نحو 12.8 مليار درهم)، ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات «إيرباص».

وتصدّرت الطائرات عريضة البدن من طراز «بوينغ 777 إكس» و«بوينغ 737»، فضلاً عن «إيرباص A350»، الجزء الأكبر من طلبيات الثلاثة أيام الأولى من المعرض، حيث استحوذت شركة «بوينغ» الأميركية على الجزء الأكبر من الطلبيات حتى نهاية اليوم الثالث.

وشملت أبرز الصفقات صفقة شركة طيران الإمارات في اليوم الأول من معرض دبي للطيران، طلب 95 طائرة إضافية ذات جسم عريض، ليصل إجمالي طلبياتها إلى 295 طائرة.

ووقّعت «طيران الإمارات»، أكبر مشغل لطائرات «بوينغ 777» في العالم، طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية «777-9»، و35 طائرة «777-8»، تعمل بمحركات «GE-9X»، وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من طائرات «777X» إلى 205 طائرات.

ووسّعت «طيران الإمارات» طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787-9»، وزادت التزامها إلى إجمالي 35 طائرة «دريملاينر» تشمل: 15 طائرة «787-10»، و20 طائرة «787-8»، بقيمة إجمالية بلغت 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم).

كما أعلنت شركة «فلاي دبي» وشركة «بوينغ» عن صفقة تلتزم فيها «فلاي دبي» بشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار (نحو 40.4 مليار درهم)، في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض. وأعلنت شركة «صن إكسبريس»، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة «لوفتهانزا»، عن طلب لشراء 45 طائرة بوينغ من طراز «737 ماكس»، منها 28 طائرة «ماكس 8»، و17 طائرة «ماكس 10»، بقيمة تصل إلى 5.7 مليارات دولار (20.9 مليار درهم)، مع خيارات وحقوق لشراء 45 طائرة أخرى من النوع نفسه.