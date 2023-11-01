12.7 مليون مستفيد من أنشطة «بنك الطعام» في 2023

حقّق بنك الإمارات للطعام جملةً من الإنجازات حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث وصل عدد المستفيدين من وجبات فائض الطعام التي وُفرتها المؤسسات الغذائية إلى 12 مليوناً و746 ألفاً و244 فرداً، واستطاع البنك بالتنسيق مع الشركاء إيصال نحو 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي، كحملات إغاثة أُرسلت إلى تركيا وسورية، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات القوية التي اجتاحت مواقع مختلفة في الدول الثلاث، و60 طناً ضمن حملة تراحم من أجل غزة، وذلك ضمن جهود البنك لتوفير الغذاء على المستوى العالمي.

وتمكن بنك الإمارات للطعام من تحقيق أثرٍ بيئي إيجابي، تمثل بتحويل 3807 أطنان من الأغذية عن مسار الطمر، وهو ما يعادل 1.5 مليون وجبة، وذلك ضمن مستهدفاته لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هدر الطعام، وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.ونظّم البنك 49 برنامجاً توعوياً وحملةً خلال العام الجاري، استهدفت مختلف شرائح المجتمع، شارك فيها 5893 فرداً، و1596 متطوعاً، إضافةً إلى 611 متبرعاً. كذلك، عقد البنك 10 اتفاقيات شراكة وتعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز شبكة أعماله وحملاته الخيرية والتطوعية والإنسانية.

وأشاد نائب رئيس مجلس أمناء البنك، داوود الهاجري بجهود الجهات من شركاء ومساهمين ومتطوعين في إنجاح مبادرات ونشاطات وحملات البنك، وما قدموه من دعم وجهود أسهمت في تحقيق البنك أهدافه الإنسانية والخيرية في إيصال الغذاء والطعام إلى مستحقيه حول العالم، وإحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة الأفراد.

وقال: «جاءت المبادرات والأنشطة الخيرية والتطوعية والإنسانية التي نفذها البنك، ترجمةً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعلاء قيم الخير والعطاء، وتقديم يد العون لجميع المستحقين، كما تُجسد إسهامات البنك نهج دولة الإمارات وقيمها الإنسانية السامية، وتأكيدها التضامن مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم التي تتعرض لكوارث وأزمات ومساعدتها على احتوائها وتخفيف آثارها».

وأضاف: «منذ انطلاق البنك، كان ولايزال هدفه الأسمى جمع وتوفير الطعام والغذاء، وإدارة الفائض منه والحدّ من هدره وإيصاله للمستفيدين محلياً وعالمياً، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامته، وترسيخ الأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة التي يعليها البنك، ومفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوّعي، إذ سخّر لهذا الهدف جهوداً كبيرة وساعات عملٍ طويلة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين».

تكريم 67 جهةً

استعرض بنك الإمارات للطعام، خلال حفله السنوي، نتائج مبادراته الإنسانية، وأهم إنجازاته خلال الفترة من شهر يناير الماضي، حتى نهاية الربع الثالث، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء البنك، داوود الهاجري، كما كرّم البنك خلال الحفل 67 جهةً من شركائه الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، والشركات المساهمة والداعمة، والفرق التطوعية، إضافةً إلى فرق عمل البنك، تقديراً لجهودهم في تعزيز، ودعم أعماله وحملاته هذا العام.

• 3807 أطنان أغذية تم تحويلها عن مسار الطمر، ما يعادل 1.5 مليون وجبة.

• 60 طن طعام سلمها البنك ضمن حملة تراحم من أجل غزة.