إنجاز مشروع سكني وقفي في «غافية» الشارقة

أنجزت دائرة أوقاف الشارقة مشروع فلل سكنية في منطقة الغافية بضاحية الرقة للواقف محمد علي بن كامل، رحمه الله.

ويتألف المشروع من فيلتين متلاصقتين تتكون كل فيلا من طابق أرضي وأول، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 2.763 مليون درهم، وسيصرف ريع المشروع مناصفة بين الأرحام والأئمة والمؤذنين، حسب شرط الواقف. ويأتي إنجاز المشروع في إطار سعي دائرة أوقاف الشارقة إلى تكثيف جهودها الرامية لخدمة الوقف والارتقاء به في المجتمع، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المبنية على تحقيق شروط الواقفين ورغباتهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون. وتعمل الدائرة على إنجاز سلسلة من المشاريع الوقفية الاستثمارية في الإمارة التي من شأنها تعزيز رؤية الدائرة الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم القطاع الاقتصادي الوقفي وتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر، وتوسيع قاعدة المستفيدين وتمكينهم في المجتمع.