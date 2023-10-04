«انتخابات 2023».. الإماراتيون يلبّون نداء الوطن

شهد اليوم الأول للتصويت المُبكّر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 إقبالاً لافتاً، ومشاركة فاعلة من الناخبين، خصوصاً المرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، الذين توافدوا على مراكز الانتخاب التسعة في أنحاء الدولة، منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت، للإدلاء بأصواتهم «حضورياً».

وسجلت بعض مراكز الانتخاب في الدولة حضور الناخبين قبل فتح أبوابها، واستمر الإقبال حتى الدقائق الأخيرة من اليوم الأول.

وحرص عدد كبير من الناخبين على اصطحاب أطفالهم لمشاركتهم أداء الواجب الانتخابي، والتقاط صور تذكارية أمام جداريات خُصصت للتصوير.

وحرصت فرق المتطوعين التابعة للجنة الوطنية للانتخابات على استقبال جموع الناخبين بـ«باقات ورود وهدايا تذكارية» احتفاءً بمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات، كما خصصت اللجان مسؤولين وعدداً كبيراً من المتطوعين لمساعدة الناخبين من أصحاب الهمم وكبار المواطنين على التصويت وفق القواعد القانونية المتبعة، إضافة إلى تخصيص منصتين (إحداهما للنساء والأخرى للرجال) خارج قاعات التصويت لتوضيح آلية التصويت للناخبين.

وأثنى مواطنون مشاركون في عملية الاقتراع على التنظيم وسير عملية التصويت، وما وفرته لجان الانتخاب من خدمات تسهل إدلاء الناخب بصوته، مؤكدين أن عملية التصويت لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق.

وأكد ناخبون لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة وفّرت كل سبل إنجاح العملية الانتخابية وتيسير الإجراءات، خصوصاً مع تخصيص فرق تدريبية لشرح آلية التصويت للناخبين فور دخولهم إلى اللجنة، ما سهّل من سرعة إنجاز العملية الانتخابية في أسرع وقت. وأوضحوا أن هناك معايير رئيسة لجأوا إليها لاختيار مرشحيهم، أبرزها البرنامج الانتخابي وأهميته لخدمة المجتمع، لافتين إلى أن من بين الملفات المهمة التي وضعوها في الاعتبار «الإسكان» و«التوظيف» و«تعزيز تمكين المرأة».