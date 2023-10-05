أطفال يشاركون ذويهم «فرحة التصويت»

حرص عدد كبير من الناخبين خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في أبوظبي، على اصطحاب أطفالهم لمشاركتهم أداء الواجب الانتخابي، والتقاط صور تذكارية أمام جداريات خُصصت للتصوير.

واستقبلت فرق المتطوعين التابعة للجنة الوطنية للانتخابات في مركز الانتخابات بأبوظبي (مركز أبوظبي للطاقة)، جموع الناخبين بباقات ورود وهدايا تذكارية، احتفاء بمشاركتهم الإيجابية في العرس الانتخابي، كما خصصت اللجنة مسؤولين وعدداً كبيراً من المتطوعين لمساعدة الناخبين من أصحاب الهمم وكبار المواطنين، على التصويت وفق القواعد القانونية المتبعة، إضافة إلى تخصيص منصتين إحداهما للنساء والأخرى للرجال خارج قاعة التصويت، لتدريب الناخبين على نظام التصويت الإلكتروني، لضمان اتباعهم الآليات الصحيحة للتصويت الإلكتروني الناجح. وتضم قائمة الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، نحو 126 ألفاً و779 مواطناً ومواطنة، لكل منهم الحق في انتخاب مرشح واحد من بين 113 مرشحاً ومرشحة عن إمارة أبوظبي، يتنافسون على حصد أربعة مقاعد برلمانية (اثنان للرجال واثنان للنساء).

وبدأ اليوم الانتخابي أمس، بجولة لمسؤول المراكز الانتخابية الثلاثة للتأكد من جاهزية منظومة التصويت، وخلوّ قواعد بيانات منظومتها من أي عمليات تصويت مسبقة، ومراجعة تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بمنظومة التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية.

4 خطوات لـ «التصويت الصحيح»

أكد مسؤولو منصتي تدريب الناخبين على نظام التصويت الإلكتروني داخل مركز أبوظبي للطاقة، أن هناك أربع خطوات رئيسة تضمن نجاح علمية التصويت الإلكتروني، تبدأ بإدخال الناخب بطاقة الهوية، ثم ضغط زر «اضغط هنا»، والثانية ظهور شاشة صور مرشحي الإمارة التي ينتمي إليها الناخب، إذ يمكنه اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين، ثم الضغط على زر «تأكيد».

وتكون الخطوة الثالثة للتصويت الإلكتروني بعد اختيار المرشح، حيث ستظهر للناخب شاشة اعتماد التصويت وتحتوي على صورة المرشح الذي تم اختياره فقط، ومن ثم يجب عليه التأكد من اختياره، ثم الضغط على زر «التصويت» أو التراجع للتعديل من خلال الضغط على زر «تعديل التصويت»، بينما في الخطوة الرابعة ستظهر للناخب شاشة تفيد بأنه قد أتمّ عملية التصويت بنجاح، وبعد ذلك يمكنه سحب بطاقة الهوية من جهاز قارئ الهوية.