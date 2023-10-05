كبار المواطنين يشاركون في اختيار مرشحيهم بالفجيرة

شهد المقر الرئيس للجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بمركز المعارض، توافد الناخبين من مختلف مدن الساحل الشرقي للتصويت المبكر في يومه الأول لاختيار مرشحيهم، كما حرص عدد لافت من كبار المواطنين وأصحاب الهمم على التواجد في المركز للإدلاء بأصواتهم، مجسدين التزامهم بالعملية الديمقراطية بفخر واعتزاز.

واتسمت إجراءات عملية الانتخاب بالسهولة والسلاسة، إذ ينجز المنتخب عملية التصويت في وقت قياسي.

وأفاد رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أن الإقبال خلال اليوم الأول للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني كان لافتاً منذ بدء انطلاق عملية التصويت، مؤكداً أن المقر شهد حضور أعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأضاف أن الاستعدادات المبكرة للجنة إمارة الفجيرة كان لها أثر إيجابي على العملية الانتخابية ابتداءً من مرحلة تسجيل المرشحين وانتهاءً بانطلاق عملية التصويت المبكر، حيث حرصت اللجنة على تهيئة مركز المعارض بشكل مثالي وتوفير جميع الخدمات للناخبين، ما أسهم في تحقيق السرعة والسلاسة والسهولة في العملية الانتخابية، متوقعاً أن يشهد المركز إقبالاً متزايداً طوال أيام التصويت المبكر، داعياً جميع فئات المجتمع من الناخبين إلى الحرص على المشاركة في العرس الوطني.