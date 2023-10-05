الشارقة.. إقبال لافت من النساء وأصحاب الهمم

شهد مركز الشارقة للتصويت المبكر إقبالاً كبيراً خصوصاً من النساء وأصحاب الهمم وكبار المواطنين منذ فتح أبوابه خلال اليوم الأول للتصويت المبكر. ودعا رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، المستشار عيسى بن حنظل، الناخبين المسجلين إلى المشاركة في هذا الحدث الوطني المهم، لأن صوتهم ومشاركتهم أمانة يجب أن يؤدوها تجاه وطنهم.

وأكد ناخبون التقتهم «الإمارات اليوم»، سهولة وسلاسة العملية الانتخابية، حيث استغرقت دقائق معدودة منذ دخولهم للمركز، وكذلك تم توفير كل التسهيلات من أجهزة ذكية ومختصين للمساعدة والرد على أي استفسار، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على العملية الانتخابية في يومها الأول.

وقالت الناخبة هند القصاب، وهي أولى الناخبات اللواتي حرصن على الحضور خلال الدقائق الأولى لفتح باب التصويت في مركز الشارقة الانتخابي، إنها حرصت على الحضور مبكراً للمشاركة في هذا العرس الوطني الذي يستحق من كل مواطن ومواطنة، الإسراع إلى المشاركة فيه، ودعم المرشح الأفضل. وذكرت الناخبة الثمانينية فاطمة علي تريم، أنها حرصت على القدوم بنفسها على الرغم من استخدامها كرسياً متحركاً والمشاركة في هذا العرس الانتخابي، كونه واجباً وطنياً على الكبار والصغار الالتزام به وتأديته بأمانة.

وذكرت الناخبة عذيجة عبدالعزيز أنها اعتمدت في اختيارها المرشح على سيرته وسمعته الطيبة وتاريخه في خدمة مجتمعه، موجهة الشكر للقائمين على سير العملية الانتخابية للتسهيلات التي قدموها لتيسير عملية التصويت.

وأكد الناخب حسن عبدالله المطروشي أنه اختار مرشّحه بناء على برنامجه الانتخابي، وما يتضمنه من وعود تختص بدعم كل فئات المجتمع، ودعا الجميع إلى المشاركة في العملية الانتخابية كونها واجباً وطنياً.

وأكد الناخب إسماعيل الكاس أن سمعة المرشح وبرنامجه الانتخابي أهم معيارين يجب أن يختار على أساسهما الناخبُ المرشحَ، مؤكداً أنه اعتمد عليهما في اختيار الأنسب.

مشاهدات

رصدت «الإمارات اليوم» سهولة وسلاسة عملية التصويت، وتوفير أجهزة خاصة لأصحاب الهمم، ومختصين لمساعدتهم في إنجاز عملية التصويت.

ووفرت اللجنة أيضاً أقساماً خاصة بتدريب الناخبين من الرجال والنساء على آلية التصويت، لتمكينهم من إنجاز المهمة بسرعة وسهولة ودون أي عقبات.

وشهدت مراكز التصويت أيضاً إقبالاً لافتاً - منذ الساعات الأولى حتى فترة ما قبل إغلاق المراكز - من قبل النساء والرجال وأصحاب الهمم لانتخاب مرشحيهم.