«دار البر» تحصل على المركز الأول في التميز الداخلي

نال مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، التابع لجمعية دار البر، المركز الأول عن الفئة المؤسسية (المركز الرائد في تحفيظ القرآن العظيم)، ضمن الدورة 18 من جائزة التميز الداخلي للعام الجاري التي تنظمها سنوياً دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وقدّمت الدائرة باسم المدير العام للدائرة، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، شهادة تقدير لجمعية دار البر، نظير فوز«مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم» بالمركز الأول، وتسلّم الشهادة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، الدكتور محمد سهيل المهيري.

وأشار المهيري إلى أن «دار البر» لن تدخر جهداً في تطوير المشروع القرآني المبارك وتعزيز خدماته، وإضافة مزيد من المكتسبات العلمية إلى رصيده، ودعمه بمفاهيم الابتكار والذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية الحديثة.

وشكر المهيري، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لدورها الفعال ورعايتها لمشروعات ومبادرات تحفيظ القرآن الكريم في الدولة.

وقال إن هذا الإنجاز ينضم إلى سلسلة الإنجازات التي حققها المشروع القرآني على مدار الأعوام الماضية، في ظل السياسة العلمية التي يتبعها المشروع، ونهج الجمعية في توجيهه، إلى جانب جهود الطلبة وحفاظ كتاب الله، ودور أولياء أمورهم.

وأكد أن «دار البر» تواصل دعم مشروع البر لتحفيظ القرآن، وهو من أهم المشروعات الدينية والمبادرات المجتمعية الحضارية التي تعتني بها جمعية دار البر، حرصاً على تعزيز عمليات نشر القرآن الكريم وعلومه، وإنشاء جيل حافظ للكتاب الكريم، ومتمكن في مبادئه وأخلاقياته ومهاراته، وترسيخ قيمه المباركة في مجتمعنا وبين الأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

• المشروع نال المركز الرائد بتحفيظ القرآن في دبي.