فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يسهم بالعثور على 166 مفقوداً لضحايا إعصار دانيال في درنة الليبية

أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي في الأراضي الليبية ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة في العثور على 166 مفقوداً نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا الشقيقة، وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي مناطق أكثر تضرراً.

وأوضحت وزارة الداخلية، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن فريق البحث والإنقاذ الإماراتي، بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة، يسهم في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والاغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث من المنازل وعن ساحل البحر ومن بين الركام، حيث يتركز عمل الفرق الآن على ذلك إلى جانب هام وهو التعرف على الضحايا من خلال الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث.

وذكر أن عمل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مستمر في جهود حثيثة للتخفيف على الأشقاء من تداعيات الكارثة، حيث تعمل الكوادر الإماراتية من خلال المعدات الخاصة والمركبات المجهزة والطائرات المساندة للفريق في تقديم كافة أشكال العون والمساندة والدعم الطبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الليبية المعنية.