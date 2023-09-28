ارتفاع عدد المسجلين في «المعاشات» إلى 111.7 ألف مشترك

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، خلال اجتماعه أمس، برئاسة مبارك راشد المنصوري، القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر.

وناقش المجلس البيانات المالية للهيئة للربعين الأول والثاني من العام الجاري واعتمدهما، كما اطلع على تقرير أداء الاستثمار، وعلى الملخص التنفيذي للأداء المؤسسي للهيئة للنصف الأول من العام الجاري. وأظهرت إحصاءات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن شهر أغسطس الماضي ارتفاع عدد المشتركين إلى 111 ألفاً و735 مشتركاً، مقارنة بنحو 89 ألفاً و329 مشتركاً عن الشهر نفسه العام الماضي.

كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 11 ألفاً و865 جهة، مقارنة بنحو 7612 جهة في أغسطس عام 2022.

وبينت الإحصاءات أن عدد المتقاعدين بلغ خلال الشهر نفسه 19 ألفاً و685 متقاعداً، مقارنة بنحو 18 ألفاً و752 متقاعداً في أغسطس عام 2022، وبلغ عدد المستحقين 8458 مستحقاً، مقارنة بنحو 8499 مستحقاً عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في أغسطس الماضي 415 مليوناً و268 ألفاً و101 درهم، مقارنة بنحو 455 مليوناً و467 ألفاً وخمسة دراهم عن الشهر نفسه من العام الماضي.