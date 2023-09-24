«الإمارات للابتكار» يطور استراتيجية تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية

تسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إلى تطوير حلول لتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، عبر تطوير وتنفيذ استراتيجية لتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية، إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الذكية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتمكين وضع السياسات والأنظمة والخطط التي تضمن سلامة وجودة الغذاء، واستمرارية إمدادات الغذاء للدولة، إضافة إلى الاستجابة السريعة والفاعلة خلال الكوارث والأزمات، أو عند حدوث أي اضطرابات متعلقة بتوريد الغذاء. ويتولى مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إبتيك) في جامعة خليفة، تنفيذ متطلبات التعاون، حيث يقوم بتطوير استراتيجية ولوحة تنفيذية، لتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية، وتقليل المخاطر والتكاليف المترتبة على عدم تنويع هذه المصادر، ما يعزز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي، باستخدام الابتكار في التكنولوجيا، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة. ويقوم مركز «إبتيك» بتحليل الوضع الحالي للواردات الغذائية، وتحديد السلع الغذائية الأساسية، والفجوات في السوق، إضافة إلى إجراء دراسة معيارية لأفضل الممارسات في مجال تنويع مصادر الاستيراد عالمياً.