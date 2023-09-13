هل يحق للمرأة منع طليقها من السفر لعدم سداده "النفقة"؟

استشارة قانونية



سؤال :

ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :

أنا طيار وحدثت خلافات بيني وبين زوجتي وصلت للمحاكم وصدر حكم لصالحها بحقوق شرعية وسكن حضانة ونفقة الأبناء، ومثل هذه النفقات تحتاج إلى بعض الوقت إلى تدبيرها ، لكن المشكلة أنها طلبت من المحكمة إصدار قرار بمنعي من السفر لضمان تنفيذ النفقات ..فاضطررت إلى أن أقدم على اجازة من عملي لمحاولة حل المشكلة .. لكني عرضة لفقد عملي الذي يتطلب السفر.. ما هو الإجراء القانوني لحل هذه المشكلة ؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

بالطبع من حقك تقدم طلب للمحكمة بإلغاء منع السفر مصحوبا بما يثبت طبيعة عملك وبيان أن منع السفر في حالتك لا يكون ضمان لتنفيذ النفقات، بل سيؤدي لاستحالة تنفيذها بفقد مصدر رزقك، ويمكنك تقديم ضمان للمحكمة، وليكن كفيل ضامن في هذه الحالة ونعتقد أن المحكمة لن تبقي على منع السفر.



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