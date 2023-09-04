كهرباء الشارقة تنير طريق خورفكان الدائري بنمطقة الحراي

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة طريق خورفكان الدائري بمنطقة الحراي حيث تم تركيب 285 عمود إنارة على جانبي الطريق

وأكد المهندس سعود عبدالعزيز مدير إدارة خور فكان بأنه بدعم وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لإنارة مشروع تطوير طريق خورفكان الدائري بمنطقة الحراي وتركيب اعمدة الإنارة على جانبي الطريق لتوفير أفضل الخدمات لكافة المناطق بمدينة الشارقة.

وأوضح أن هناك عدداً من المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم شبكة الانارة في أي منطقة تختلف بين الطرق الفرعية والرئيسية والطرق السريعة سواء من حيث المسافات بين الأعمدة او ارتفاعها او تحديد عدد الكشافات التي ستركب عليها ويتم العمل على تصميم واعتماد وتنفيذ شبكات الانارة بعد دراسة المشروع وتدقيقه، من حيث طول الشارع وعرضه وما يتناسب معه من الاضاءة وتحديد انواع الكشافات وقدراتها واطوال الاعمدة واعتماد المسافات الفاصلة بينها بما يتناسب مع مقاسات الطريق ونوعه وتوزيع الاعمدة والكشافات.

وأضاف إلى أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تزين الشوارع وتحقق الأمن والسلامة للسكان وسائقي المركبات على الطرق.